Mobilità a Cuneo, Heldi Reinero Shahini (Italia Viva Cuneo): "Il Cuneo Pass è un passo avanti"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Heldi Reinero Shahini, commissario provinciale Italia Viva Cuneo e membro del Comitato di Quartiere Cuneo Nuova.







Accogliamo con grande interesse e ottimismo la scelta dell’amministrazione comunale di introdurre il nuovo Cuneo Pass, uno strumento che rappresenta un passo importante verso una visione più moderna e sostenibile della mobilità urbana. È una decisione che guarda al futuro della città e che punta a ridurre progressivamente il numero di automobili che accedono al centro, rendendo Cuneo sempre più vivibile.

In questo quadro, anche il potenziamento dei parcheggi blu può diventare una misura coerente con questa strategia: incentivare l’utilizzo dei parcheggi di testata e, allo stesso tempo, studiare formule di abbonamento calmierate per i residenti potrebbe rappresentare un equilibrio intelligente tra le esigenze di mobilità e la tutela della qualità urbana.

Proprio per rafforzare questo percorso, si potrebbe ora ragionare anche sul ripristino della chiusura del Viale degli Angeli a partire da corso Carlo Brunet. Una scelta che potrebbe rappresentare uno stimolo a continuare con decisione nelle politiche volte a ridurre l’ingresso delle automobili in città, contribuendo a riportare a livelli più sostenibili il traffico nelle vie limitrofe.

La chiusura del viale consentirebbe inoltre di affrontare una criticità ben nota ai cuneesi: le code che si formano durante tutta la giornata nei pressi del “Paperino Club”, generate dalla regolazione semaforica dell’incrocio. Una situazione che spesso crea rallentamenti e disagi alla circolazione.

Non va poi dimenticato un altro elemento significativo: la petizione che chiede la chiusura del viale (https://www.change.org/p/manteniamo-viale-degli-angeli-pedonale ) ha già superato le 1340 firme, segno evidente che il tema non riguarda soltanto i residenti della zona, ma è sentito da una parte ampia della comunità cittadina. È la dimostrazione di quanto la mobilità e la qualità degli spazi urbani siano oggi questioni centrali nel dibattito pubblico.

Il Cuneo Pass rappresenta dunque un primo tassello importante di una strategia più ampia sulla mobilità cittadina. Proseguire su questa strada, con scelte graduali ma lungimiranti, potrebbe permettere a Cuneo di continuare a crescere come città attenta alla qualità della vita, alla sostenibilità e alla vivibilità dei suoi spazi urbani.