La Pro Loco di Peveragno risponde su Miss Fragola e rilancia con Mister Mirtillo

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la lettera di una signora di Peveragno che, rivolgendosi alla Pro Loco, evidenziava come l'evento Miss Fragola, pur riconoscendo l'impegno degli organizzatori, sia in qualche misura screditante, in quanto mette al centro il corpo delle ragazze, visto come qualcosa da valutare, classificare e premiare.

Diamo spazio alla replica della Pro Loco, che pubblichiamo integralmente

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“Alla cittadina di Peveragno”, desideriamo innanzitutto ringraziarla per la lettera e per gli spunti di riflessione che ha voluto condividere. Il confronto civile e il dialogo sono elementi fondamentali per la crescita di una comunità e per il miglioramento delle iniziative che vengono organizzate sul territorio.

La manifestazione di Miss Fragola rappresenta da molti anni uno degli appuntamenti tradizionali legati alla Sagra della Fragola e, per molti cittadini, costituisce un momento di svago e di aggregazione che segna simbolicamente l’inizio dell’estate e delle feste di paese.

Proprio perché siamo consapevoli del valore culturale e sociale che gli eventi pubblici possono assumere, anche il direttivo della Pro Loco, una volta insediatosi, si è posto alcune delle stesse domande che lei solleva nella sua lettera.

Per questo motivo abbiamo ritenuto importante ascoltare la comunità: da un sondaggio informale tra i cittadini è emerso come questa manifestazione venga percepita soprattutto come un momento conviviale e di festa. Allo stesso tempo, proprio per dimostrare la nostra attenzione verso temi come il rispetto della persona e il contrasto a qualsiasi forma di body shaming, abbiamo deciso di modificare alcuni aspetti del concorso: tra questi, l’eliminazione dell’uscita in costume da bagno, scelta fatta proprio per evitare che l’attenzione si concentrasse esclusivamente sull’aspetto fisico.

Per quanto riguarda la riflessione sul valore estetico storicamente attribuito alle donne, condividiamo l’importanza di promuovere una cultura sempre più attenta alla parità. In questa direzione avevamo anche iniziato a lavorare all’idea di affiancare alla manifestazione Miss Fragola un format parallelo, “Mister Mirtillo”, proprio con l’intento di proporre un’iniziativa più equilibrata dal punto di vista della partecipazione di genere. Purtroppo, la realizzazione di nuovi eventi richiede un grande impegno organizzativo.

Manifestazioni come la Sagra della Fragola — così come tutte le altre iniziative promosse dalla Pro Loco di Peveragno — comportano oggi un lavoro di programmazione molto complesso.

Negli ultimi anni, infatti, le normative in materia di sicurezza si sono notevolmente inasprite e il sistema del volontariato è regolato da linee guida e procedure sempre più stringenti. La Pro Loco di Peveragno si è adeguata tempestivamente a queste disposizioni, ma questo significa anche che il lavoro dietro le quinte è diventato sempre più articolato e impegnativo.

Per questo motivo, al momento non siamo ancora riusciti a dare concreta attuazione al progetto di Mister Mirtillo, pur rimanendo un’idea che ci piacerebbe sviluppare in futuro.

Ci teniamo inoltre a sottolineare che l’obiettivo della Pro Loco è valorizzare le persone del territorio anche attraverso iniziative che mettano in luce talenti, passioni e capacità. Non a caso, la sera precedente all’elezione di Miss Fragola si svolge Peve’s Got Talent, uno spettacolo aperto a chiunque desideri esibirsi e mostrare il proprio talento sullo stesso palco e davanti allo stesso pubblico della manifestazione principale.

Nelle ultime due edizioni abbiamo registrato una partecipazione molto positiva e numerose soddisfazioni, segno che la comunità apprezza e sostiene anche questo tipo di proposta. In conclusione, desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento per la riflessione che ha voluto condividere.

La Pro Loco è un’associazione basata interamente sul volontariato e le sue porte sono sempre aperte a chiunque desideri contribuire alla vita della comunità, sia con il proprio tempo e il proprio impegno pratico nelle fasi di organizzazione e allestimento degli eventi, sia con idee e proposte per il futuro. Chiunque voglia mettersi in gioco o approfondire questi temi può contattarci direttamente all’indirizzo email: info@prolocopeveragno.it

Con spirito di collaborazione e comunità, Il Direttivo della Pro Loco di Peveragno