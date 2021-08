Francesco Hellmann è il nuovo presidente di AIGA Cuneo

Si sono svolte il 29 luglio le elezioni per il direttivo AIGA sezione di Cuneo, l’associazione che rappresenta i giovani avvocati del Foro di Cuneo. All’esito della partecipata votazione è stato nominato Presidente l’avv. Francesco Hellmann, mentre faranno parte del direttivo gli avvocati Antonio Dell’Aversana, Simone Pittavino, Luca Mondino e Maria Cristina Pasi, fondatrice e Presidente uscente della sezione.



Proprio all’ex presidente sono dedicate le prime parole di Hellmann “E' per me un onore poterle succedere. Il mio obiettivo è quello di proseguire l’egregio lavoro fin qui svolto e rappresentare al meglio le istanze dei giovani avvocati, con l’apporto anche dell’ottima squadra che si è venuta a creare”.



L’avvocato Francesco Hellmann, 38 anni, con studio professionale in Saluzzo, vanta già un’importante esperienza nel campo dell’Associazionismo forense, avendo ricoperto la carica di tesoriere Aiga prima nella sezione di Saluzzo e, successivamente, in quella di Cuneo. La sua attività si estende poi anche nell’ambito dell’amministrazione locale, ricomprendo l’incarico di assessore nel Comune di Scarnafigi, e politico, essendo il coordinatore provinciale di Italia Viva a Cuneo.



“Sono molto soddisfatta della partecipazione e del risultato delle elezioni – commenta il Presidente uscente, l’avv. Maria Cristina Pasi – sono sicura che il Collega Hellmann insieme al direttivo neo eletto saprà rappresentare al meglio la nostra associazione negli anni a venire”.