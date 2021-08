Trinità, 100 mila euro per il restauro della caserma dei carabinieri

Durante l’ultimo consiglio comunale del comune di Trinità, nell’ordine del giorno ‘comunicazioni del Sindaco’, è stato refertato un investimento pari a 100 mila euro utile al rifacimento della caserma dei carabinieri. Il denaro deriva dal Decreto Crescita, grazie al quale il comune riceverà il doppio dell’importo normalmente percepito.

L’importo di 100 mila euro totali è diviso in: 77 mila euro per l’esecuzione delle lavorazioni, 4 mila euro per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso, 3 mila euro come somma per imprevisti della società appaltante, 5 mila euro di spese tecniche e IVA per la parte restante.

A giorni verrà indetta una gara d’appalto, con inizio presunto dei lavori nel mese di settembre.