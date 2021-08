Cinque consiglieri a Manta non partecipano ai consigli convocati online, il sindaco: "Scelta strumentale e ingiustificata"

E alla frase esposta nell'ultima lettera dalla minoranza: “La modalità di svolgimento a distanza rende assai più complicato ai consiglieri di consultarsi fra loro alla luce della presentazione da parte del presidente del consiglio dei vari punti all’ordine del giorno. La modalità di svolgimento a distanza ostacola il dibattito ed il confronto fra i gruppi. La modalità di svolgimento a distanza allontana il pubblico che in gran parte non sa come collegarsi in diretta e quando, oltre che come, collegarsi per seguire in “differita” sindaco e giunta replicano in tre punti.



In primis: "I consiglieri possono ritrovarsi prima del consiglio nel luogo che ritengono più opportuno per discutere di tutti i punti all'ordine del giorno."



Poi, continua nell'elenco: "Il dibattito ed il confronto tra i gruppi è possibile anche se le riunioni si svolgono in videoconferenza (quando la Minoranza partecipa!), oltre che auspicabile, tant’è che se fosse vero il contrario questa modalità di svolgimento delle riunioni non sarebbe stata resa obbligatoria da parte del Governo in seguito all’insorgere della pandemia e non sarebbe tutt’ora fortemente consigliata al fine di contrastarla; "

Infine: "La partecipazione del pubblico al Consiglio Comunale in videoconferenza è agevolata in quanto è fatto noto che ormai in tutte le famiglie c’è un dispositivo utilizzabile per il collegamento e, in aggiunta, le videoconferenze danno la possibilità a chiunque di prendere visione di quanto accaduto, anche in momenti successivi, in quanto registrati e pubblicati sul sito istituzionale, aumentandone la trasparenza. Non è affatto vero che il pubblico 'in gran parte non sa come collegarsi in diretta e quando, oltre che come, collegarsi per seguire in differita'. Le persone, in realtà, sono molto più preparate di quanto la Minoranza vorrebbe farci credere."



Alla minoranza che si diceva non essere a conoscenza di consigli comunali in altri comuni convocati online, Vulcano con giunta, rispondono: "Ogni Amministrazione Comunale ha la possibilità di fare delle scelte nell’interesse dei cittadini. La nostra è stata una scelta motivata, che ha cercato di coniugare diverse esigenze, tenendo conto della particolare situazione che stiamo vivendo e che purtroppo non è ancora risolta, che anzi pare vada nuovamente aggravandosi."