Ferrovia delle Meraviglie dimenticata: l’Assemblada Occitana Valades accusa il silenzio della politica

Da Assemblada Occitana Valdes riceviamo e pubblichiamo:

È stato recentemente pubblicato il nuovo orario ferroviario per l' inverno 2025-2026.

Come Assemblada Occitana Valades speravamo ci fossero più corse (le famose 8 coppie di treni tra Ventimiglia e Cuneo, che garantirebbero un servizio decente per i numerosi pendolari e di cui numerosi studi dimostrano l’assoluta fattibilità) e la possibilità di un collegamento diretto tra Cuneo e Nizza (il nostro sogno è un servizio ferroviario occitano autonomo, che è una nostra battaglia storica, ma ci rendiamo conto che alle attuali condizioni resterà tale…).

Purtroppo queste 2 evenienze non sono avvenute. Ce ne rammarichiamo.

Ma il fatto che riteniamo ancora più grave è il silenzio che è calato su questa linea da parte della politica, le associazioni dei pendolari fanno il possibile per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche della linea.

Con la riapertura del tunnel del Tenda sembra che la ferrovia sia sparita dai radar. Quando invece la ferrovia dovrebbe restare al centro delle attenzioni. Anzi, forse proprio perché è finalmente riaperto il Tenda, la ferrovia dovrebbe, anche alla luce delle precarie condizioni della viabilità (come ne è dimostrazione la chiusura dalle 8 alle 9 del 17 dicembre post nevicata per opere volte a prevenire eventuali valanghe sul lato Francese), garantire servizi migliori, più corse e più affidabilità ma abbiamo come il presentimento che in Regione ci sia interesse a far morire la nostra Ferrovia delle Meraviglie di inerzia.

Non si fa nulla per rilanciarla, non si fa nulla per pubblicizzarla. È calato un cupo silenzio da parte del grattacielo della regione Piemonte.

Come Assemblada Occitana Valades chiediamo che si dica chiaramente che manca la volontà politica di rilanciare questa linea ferroviaria, perché nei fatti così è, manca la volontà. Si ha la netta impressione che si preferisca far passare sotto silenzio la ferrovia, condannandola all' irrilevanza.

Riteniamo doveroso ringraziare l' Osservatorio Ferroviario del Tenda per il lavoro di sensibilizzazione che sta svolgendo. Rivendichiamo il diritto delle nostre valli ad avere servizi di trasporto pubblico adeguati e collegati alle realtà locali.

Crediamo che la recente iniziativa del treno della neve Torino Porta Nuova - Limone (come quello dell'Assunta e altri servizi simili già svolti da Arenaways) siano un chiaro segnale di cosa la clientela voglia. Cci domandiamo quanto tempo ci impieghi ancora la Regione a cogliere il segnale! Si ascolti il territorio! Si ascoltino i comuni della valle!

Come iniziativa di rilancio turistico della linea lanciamo due idee:

la prima sono brochures e depliant di spiegazione della linea ferroviaria in 4 lingue: occitano, francese, italiano e inglese indirizzate ai turisti e ai pendolari.

La seconda, implementabile con poco sforzo, ma che sicuramente sarebbe gradita ai clienti e soprattutto sarebbe uno stimolo a un turismo praticamente mirato sulla ferrovia sarebbe di sostituire le fastidiose pubblicità con spiegazioni audio (anche queste nelle 4 lingue sopracitate) delle bellezze architettoniche e naturalistiche che la linea attraversa.

Denunciamo con forza, nell' ottica dell' utilizzo di questa linea ferroviaria per finalità turistiche, come il primo treno dalla Costa Azzurra arrivi a Ventimiglia dopo la partenza del primo treno da Ventimiglia per Limone - Cuneo, riaffermiamo quindi la necessità di un treno diretto Cuneo - Nizza.

Ci appelliamo alle autorità competenti perché riescano a trovare soluzioni sostenibili ed efficienti nelle coincidenze anche con il bus Tenda - Mentone. Nell' ottica dell' intermodalità del trasporto pubblico locale, chiediamo con forza che si trovino le modalità per garantire efficienti coincidenze con il TER Breil sur Roya-Nizza di recente reintroduzione.

È necessario uno scatto, la politica non deve chiudersi a riccio ma ascoltare le istanze del territorio!

Assemblada Occitana Valdes