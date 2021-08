Il Centro Cicogne di Racconigi chiarisce che in base alle disposizioni vigore per venire in visita non servirà il GreenPass.

"Tutta l'attività dell'Oasi e del Risto&bar si svolge all'aperto - spiega Gabriella Vaschetti -. Effettivamente qui di "green" ce n'è già tanto!".

L'Oasi è aperta tutta tutti i giorni , festivi inclusi (anche a Ferragosto) dalle 9.30 alle 19 (chiuso il lunedì). Non serve prenotazione.