Moretta, inaugurata la 5ª edizione della mostra dei presepi alla Crociata

È stata inaugurata a Moretta la quinta edizione della mostra dei presepi, ospitata negli spazi della Crociata (chiesa dello Spirito Santo), un appuntamento ormai atteso che anche quest’anno ha saputo unire tradizione, creatività e spirito comunitario.

La rassegna propone presepi suddivisi in quattro categorie: bambini, scuole e comunità, famiglie e hobbisti, offrendo uno sguardo vario e originale sul Natale.

All’inaugurazione erano presenti don Tonino Marchisio e il sindaco Gianni Gatti, ringraziati dagli organizzatori per la collaborazione e il sostegno all’iniziativa.



La mostra sarà visitabile tutti i fine settimana di dicembre e gennaio, con orari 10-12 e 15-17, e resterà aperta fino al 4 gennaio, giornata in cui è prevista la premiazione dei lavori esposti.

Molto apprezzata la partecipazione, ricca di novità e presepi originali, spesso realizzati insieme da famiglie e gruppi di amici, a testimonianza di come questa tradizione continui a essere un momento di condivisione e creatività collettiva.

Accanto alla mostra, ha avuto spazio anche alla solidarietà con la vendita delle stelle di Natale a favore dell’Associazione Italiana Leucemie e Mielomi (Ail), sezione di Cuneo.

“Durante la vendita – dicono i volontari - abbiamo avuto modo di parlare con molti malati o con i familiari di persone in cura – riferiscono i volontari – sottolineando l’importanza della prevenzione e di poter ricevere cure vicino a casa, oltre all’umanità e alla grande disponibilità di medici e infermieri”.

Nell’ occasione si è voluto ricordare con affetto anche Angelo, volontario dell’associazione prematuramente scomparso, rinnovando l’impegno a portare avanti il suo esempio di dedizione e vicinanza a chi soffre.



