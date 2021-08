Villar San Costanzo: intrattenimento musicale con i musicisti Alberto Gertosio, Yasmin Khreiwesh e Alberto Savatteri

11 brani per flauto e chitarra che fanno parte del cd “La strada”. Domenica 8 agosto, durante l’apertura della chiesa di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo, alle ore 18 i musicisti Alberto Gertosio (flautista) e Alberto Savatteri (chitarrista), con la collaborazione della flautista Yasmin Khreiwesh. si esibiranno attraverso delle loro composizioni musicali.

“Sono tutti brani composti in questi ultimi anni, da quando abbiamo deciso di suonare in strada durante i nostri viaggi, una forma d’arte meravigliosa che ci ha permesso di suonare negli angoli più caratteristici e suggestivi della città, dove non c’è distanza tra artista e pubblico, nessun palco, nessun biglietto, solo vera interazione…”.

Tre musicisti con la passione per gli strumenti acustici e con notevole esperienza ognuno nel proprio campo, collaborando con formazioni cameristiche e orchestrali di genere diverso. Gertosio e Savatteri, diplomati al conservatorio di Cuneo, svolgono intensa attività didattica nelle scuole ad indirizzo musicale e presso l’Istituto Musicale di Dronero.

Dal jazz al valzer muset Parigino, dalla new-age alla bassanova Brasiliana. L’evento si svolgerà nel cortile monumentale per un numero limitato di persone. È obbligatoria quindi la prenotazione ai seguenti numeri: 333 6392529 / 338 1617046.

L’iniziativa rientra nel progetto di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale di Villar San Costanzo. Le auto si dovranno parcheggiare presso il santuario di Santa Maria Delibera, a circa 650 metri dalla chiesa.