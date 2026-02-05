Cambiare per crescere: l’oratorio di Madonna delle Grazie inaugura il nuovo spazio con una rassegna di incontri e spettacoli

Con l’apertura del nuovo oratorio Madonna delle Grazie di Cuneo, la comunità si prepara a vivere una serie di serate speciali dedicate al tema del cambiamento. Nasce così “Cambiamenti”, una rassegna di eventi culturali e formativi che accompagnerà il pubblico tra marzo e aprile, trasformando il nuovo oratorio in un luogo di incontro, ascolto e crescita condivisa.

Il cartellone propone appuntamenti diversi ma legati da un filo comune: il coraggio di mettersi in discussione e di guardare al futuro con consapevolezza.

Si parte l'8 marzo con lo spettacolo teatrale "Stupefatto", un intenso racconto che affronta il tema della droga e delle sue conseguenze, portando sul palco una storia di caduta e riscatto a cura di Itineraria Teatro.

Seguiranno incontri con testimoni e protagonisti del mondo della comunicazione e dell'esplorazione interiore: dal dialogo con il telecronista sportivo Luca Gregorio sul "cambio giusto" in programma lunedì 16 marzo, all'incontro con l'esploratore Alex Bellini "Il coraggio di cambiare" in programma domenica 22 marzo, che racconterà il valore del cambiamento come atto di coraggio.

A chiudere la rassegna, sabato 11 aprile, una serata dedicata ai giovani con parole e musica insieme a Giovanni Caccamo intitolata "I Giovani e il cambiamento"

L’iniziativa, a ingresso libero fino a esaurimento posti.