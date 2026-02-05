 / Eventi

Moda etica contro il clima: al Filatoio di Caraglio la rivoluzione responsabile

Sabato 21 febbraio alle 17 Silvia Stella Osella e Monica Poggi aprono il dibattito su materiali sostenibili e impatto tessile, dialogando con l’eredità di Newton e Scianna

Sabato 21 febbraio alle 17 Il Filatoio di Caraglio ospita un incontro della serie “Oltre la Moda – Public Programme #07”, intitolato “La rivoluzione della moda etica e responsabile”, con Silvia Stella Osella, textile designer e fondatrice di Movimento Moda Responsabile, e Monica Poggi, storica della fotografia. 

Uscendo dal focus puramente estetico delle mostre dedicate a Helmut Newton e Ferdinando Scianna, il dialogo sposta l’attenzione sull’impatto dell’industria tessile nel cambiamento climatico, esplorando pratiche, materiali alternativi e filiere etiche per una moda consapevole.

Silvia Stella Osella, con la sua esperienza di divulgatrice e designer, metterà al centro soluzioni concrete per ridurre l’impronta ecologica del settore, mentre Monica Poggi contestualizzerà il dibattito nella cultura visiva. In un luogo simbolico come il Filatoio – antico opificio tessile – l’appuntamento unisce passato industriale e futuro sostenibile, proponendo la moda non più come semplice estetica ma come sistema responsabile che incide sul pianeta. Un’occasione per ripensare il guardaroba alla luce delle urgenze ambientali, con uno sguardo che collega immagine, produzione e impegno civile.

