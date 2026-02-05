“Cuneo nel cuore”: un concorso fotografico per raccontare la città attraverso lo sguardo di chi la ama

La "Fondazione Opere Diocesane Cuneesi - Casa Famiglia" invita tutti gli appassionati di fotografia ed innamorati della città di Cuneo a partecipare al concorso "Cuneo nel cuore" al fine di realizzare una serie di pannelli decorativi per il nuovo spazio Bar della Residenza per Anziani.

Fino al 𝟏𝟒 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 sarà possibile inviare gli scatti (massimo 3, a colori) che rappresentano i luoghi caratteristici ed i posti del cuore che più emozionano e creano legami con la nostra città.

Una giuria di qualità, composta da residenti, personale e fotografi esperti, selezionerà le 8 immagini che verranno premiate ed esposte permanentemente nei locali del Bar.

La partecipazione al concorso è g𝐫a𝐭u𝐢t𝐚 ed ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, riceverà un 𝒃𝙪𝒐𝙣𝒐 𝒔𝙘𝒐𝙣𝒕𝙤 𝙙𝒂 𝒔𝙥𝒆𝙣𝒅𝙚𝒓𝙚 𝙥𝒓𝙚𝒔𝙨𝒐 𝒍𝙖 𝙇𝒊𝙗𝒓𝙚𝒓𝙞𝒂 𝑺𝙩𝒆𝙡𝒍𝙖 𝙈𝒂𝙧𝒊𝙨.

Tutte le foto comunque giudicate meritevoli saranno pubblicate a rotazione negli schermi video della Residenza e sui suoi canali social, con attribuzione delle opere.

I 𝕡𝕣𝕖𝕞𝕚 per gli 8 candidati che raggiungeranno la votazione più elevata consistono in 𝙗𝒖𝙤𝒏𝙞 𝙙𝒆𝙡 𝙫𝒂𝙡𝒐𝙧𝒆 𝒅𝙞 80.00 𝙚𝒖𝙧𝒐, 𝙨𝒑𝙚𝒏𝙙𝒊𝙗𝒊𝙡𝒊 𝒑𝙧𝒆𝙨𝒔𝙤 𝙡𝒂 𝑳𝙞𝒃𝙧𝒆𝙧𝒊𝙖 𝙎𝒕𝙚𝒍𝙡𝒂 𝑴𝙖𝒓𝙞𝒔 𝒆𝙙 𝙞𝒍 𝑪𝙞𝒏𝙚𝒎𝙖 𝙇𝒂𝙣𝒕𝙚𝒓𝙞.

I partecipanti al Concorso, se lo desiderano, sono invitati a visitare il Bar della Residenza dove saranno esposte le opere vincitrici, in corso Dante 58 a Cuneo, aperto tutti i giorni della settimana dalle 8:30 alle12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

𝐏e𝐫 𝐢n𝐟o𝐫m𝐚z𝐢o𝐧i, 𝐫e𝐠o𝐥a𝐦e𝐧t𝐨 𝐞 𝐢s𝐜r𝐢z𝐢o𝐧i s𝐢 𝐢n𝐯i𝐭a a c𝐡i𝐚m𝐚r𝐞 𝐢l n𝐮m𝐞r𝐨 𝟎1𝟕1𝟔9𝟐8𝟎5 e f𝐚r𝐞 𝐥'𝐢n𝐭e𝐫n𝐨 𝟐, c𝐡i𝐞d𝐞n𝐝o d𝐢 𝐒a𝐫a, 𝐨p𝐩u𝐫e s𝐜r𝐢v𝐞r𝐞 𝐚l𝐥a m𝐚i𝐥 𝐬a𝐫a.m𝐚n𝐳o𝐧e@o𝐩e𝐫e𝐜u𝐧e𝐨f𝐨s𝐬a𝐧o.i𝐭