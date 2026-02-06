 / Eventi

Boves, torna il tradizionale appuntamento con il carnevale

L’appuntamento è per le 14.00 in piazza Italia con tante attrazioni, tutte gratuite

Torna martedì 17 febbraio il tradizionale appuntamento con il Carnevale bovesano. L’appuntamento è per le 14.00 in piazza Italia con tante attrazioni, tutte gratuite!!

Oltre alle postazioni riservate ai truccabimbi e ai coloratissimi trampolieri, ci saranno coinvolgenti spettacoli e animazioni per tutti.

Nella prima ora di festa, due artisti, gireranno per la piazza su alti trampolieri con fantastici costumi colorati e, a seguire, inizieranno gli spettacoli.

Una coppia di giocolieri, i “Duo Kida”, armati di passione e un vecchio manuale di numeri, sono alla ricerca degli ingredienti giusti per creare lo spettacolo perfetto. Il finale lascerà tutti a bocca aperta, con strabilianti equilibri che sfidano la gravità e l'immaginazione. Ogni palla lanciata, ogni cerchio di hula hoop che danza nell'aria, è una sfida contro il tempo, un gioco di equilibrio perfetto tra comicità e tecnica.

Spettacolo e Baby Dance con Squilibrio, Marbella e Clorofilla: animazione/spettacolo con balli di gruppo, giochi e gare, una Baby Dance in grande stile, una vera discoteca dedicata ai bambini con macchine del fumo, lancio di coriandoli e giochi. I bambini non solo saranno intrattenuti da balli di gruppo, ma parteciperanno anche a divertenti giochi che arricchiranno la giornata. Tra un ballo e l’altro saranno presentate brevi performance con l’acrobata Squilibrio.

La zona dedicata al Vintage Games coinvolgerà bambini e ragazzi in giochi interamente costruiti in legno e Illustratori di gioco. Oltre 20 giochi posizionati sulla piazza per l’aggregazione ed il divertimento simultaneo di diverse generazioni. Giochi realizzati e progettati per stimolare la creatività e l'immaginazione dei bambini.

Per tutta la durata della manifestazione ci saranno truck che venderanno crèpes e frittelle per godersi al massimo la giornata di festa!

L’ingresso è libero. In caso di maltempo la manifestazione si sposterà presso il Mercato dei Fagioli.

