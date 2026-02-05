L’Associazione culturale AttivaMente in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Gli amici di Jim Bandana” e il patrocinio del Comune di Beinette, organizzano il secondo appuntamento con il Silent Reading Book Party in biblioteca a Beinette.

Sabato 21 febbraio dalle 16:30 alle 18:30 si propone un momento di lettura in biblioteca. I partecipanti potranno portare da casa un libro che stanno leggendo o sceglierne uno in biblioteca. Avranno a disposizione circa un’ora per la lettura silenziosa personale e al termine ci sarà un momento libero di confronto su quanto letto, sull’esperienza e il mondo dei libri. L’iniziativa ha come obiettivo quello di proporre un momento dedicato alla lettura in biblioteca e un’occasione di confronto tra lettori.

L’ingresso è libero e gratuito, con adesione gradita via mail. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o contattare lo 0171.384.857.