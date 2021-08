Saluzzo, “Canzoni d’amore sotto le stelle” nella notte di San Lorenzo

Il 10 agosto è la notte più magica dell’anno. La notte di San Lorenzo nota già ai popoli antichi per il fenomeno delle stelle cadenti. Chi ha la fortuna di vedere inaspettatamente la loro scia nel cielo è solito esprimere un desiderio con la speranza che si avveri.

In questa atmosfera romantica e magica con una vista mozzafiato sulla pianura saluzzese, sotto le fronde del centenario Cedro del Libano, si svolge il concerto “Canzoni d’amore sotto le stelle”, in programma martedì 10 agosto alle 21, sulla terrazza panoramica di villa Belvedere Radicati, immersa nel verde della collina di Saluzzo in via San Bernardino 17.

Si esibiranno il soprano Serena Moine accompagnata dall’arpa di Marta Brezzo, con un repertorio che spazia da brani scritti tra la seconda metà del Cinquecento fino all’Ottocento, su musiche di Dowland, Monteverdi, Falconieri, De Ronsard, Paradisi, Bach, Spohr, Rossini.

A fare da filo conduttore, tra un brano musicale e l’altro, ci sarà la lettura di poesie dedicate all’amore dagli scrittori: Anacreonte, Charles Baudelaire, Saffo, Walt Whitman. Prima e dopo il concerto sarà offerto un rinfresco, a partire dalle 20,15. La serata, ad ingresso libero, è organizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e la collaborazione dell’associazione “Arte Terra e Cielo”, in occasione della mostra dedicata ai “Tesori del Marchesato di Saluzzo – arte storia e cultura tra Medioevo e Rinascimento”, la cui esposizione è visitabile con un itinerario che si snoda fra il Monastero della Stella, Casa Cavassa e la Castiglia, fino al 31 ottobre.

Prenotazione obbligatoria al numero: 333.4414980 o tramite email a: info@villabelvedereradicati.it Sito: villabelvedereradicati.it Pagine Facebook: villabelvedereradicatisaluzzo, Instagram: villa.belvedere.saluzzo Di seguito il programma del concerto dettagliato con i curricula dei musicisti.

CONCERTO “Canzoni d’amore sotto le stelle” :

J. Dowland : In darkness J. Dowland: Come again C. Monteverdi: Sì dolce è ‘l tormento C. Monteverdi: Ohimè ch’io cado! A. Falconieri: O bellissimi capelli P. De Ronsard : Mignonne, allons voir si la rose. P. D. Paradisi: Toccata in La Maggiore J. S. Bach: Alcuni movimenti tratti dalla “VI Suite Francese” L. Spohr: Fantasia in do minore per arpa G. Rossini: La Promessa La pastorella delle Alpi Ariette villageoise.

Serena Moine, soprano e organista. Nasce a Saluzzo (CN) nel 1978. All’età di nove anni si approccia allo studio del pianoforte guidata dal M° Franco Prochietto; alcuni anni dopo diviene organista ed in seguito direttrice della cantoria di Martiniana Po, suo paese d’origine. Studia canto moderno con la M° Chiara Rosso e belcanto con la M° Maria Luisa Sanchez Carbone. Nel 2017, guidata dalla M° Magda Koczka, intraprende un percorso di canto classico presso l’APM di Saluzzo parallelamente agli studi d’organo col M° Daniele Rinero. Nel frattempo, segue i corsi di direzione corale del M° Giuseppe Allione, sponsorizzati dalla Diocesi di Saluzzo. Ad oggi è in attesa di diplomarsi in canto ed organo presso l’ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) causa pandemia. Membro attivo del gruppo direttori ed organisti della Diocesi di Saluzzo, ha diretto la cantoria di Sanfront nel periodo che va dal 2010 al 2021 e ad oggi è direttrice dei cori riuniti di Assarti/S. Martino/Crocera di Barge. Ha insegnato pianoforte presso l’associazione “L’arte incontra” di Nichelino nell’anno scolastico2020/21.

Attualmente è docente di canto e pianoforte nella sede de Il Madrigale a Sanfront e di pianoforte al Cfam di Verzuolo. Nel dicembre 2020 è stata direttrice artistica e cantante dell’evento online “Le notti della Stella” per conto della Fondazione CrSaluzzo.

Marta Brezzo, arpista Nata a Cuneo (CN) nel 1997, si è diplomata al Liceo classico Silvio Pellico di Cuneo. Ha iniziato gli studi di musica all'età di otto anni presso l'stituto musicale ";Insieme Musica" di Cuneo sotto la guida di Valentina Meinero. Nel 2011 ha intrapreso il corso di studi presso il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo dove ha conseguito la laurea di primo livello ad ottobre 2018. Ha poi conseguito la laurea di secondo livello presso il Conservatorio G. Verdi di Milano con la prof.ssa Maria Elena Bovio nel 2021. È stata insegnante della classe di arpa presso l'Associazione Pentagramma nel 2019 e docente della cattedra di Arpa presso il liceo musicale G. Bruno di Albenga (SV) nel 2021.

Si esibisce in concerti ed eventi privati in formazioni differenti (in particolare con arpa e flauto e arpa e voce) nella provincia di Cuneo, Torino e Milano. Ha partecipato a diversi concorsi tra cui il Concorso Nazionale Cogoleto, il Concorso Alice Bel Colle, il Young Talent Competition Rovere d'oro a S. Bartolomeo al Mare, il concorso a Sanremo dell'associazione Musikstrasse e il Concorso dei Giovani Talenti della Città di Torino. Ha preso parte a masterclass con G. dall'Olio presso l'PM di Saluzzo, ed altre con la prof.ssa M. R. Calvo Manzano, G, Martinez, L. Prandina, C. Montes, O. Shevelevich e J. Liber.