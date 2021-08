Domenica 15 agosto Ferragosto Occitano con i Lou Dalfin

Domani, 15 agosto alle ore 15 nell’Area Sportiva Abrì a Pradleves i Lou Dalfin si esibiscono nel tradizionale Ferragosto Occitano, concerto che la band propone in valle Grana da ormai più di un ventennio e che per la prima volta, per le esigenze connesse ai protocolli anticovid nell’accesso alle aree spettacoli, si sposta dalla consueta sede del Santuario di San Magno a Castelmagno, dove in una sorta di sincretismo laico i Lou Dalfin, musicisti occitani del XXI secolo, richiamavano al santuario i nuovi pellegrini della cultura d’òc. L’evento, un vero e proprio “appuntamento obbligato” per la gente occitana, è solito richiamare migliaia di persone, con punte di 3.500/4.000 presenze, provenienti dalle valli del cuneese e da tutta l’area occitana transalpina e dalla Catalogna. Pradleves, paese immediatamente a valle di Castelmagno non privo di fascino e bellezza, ospiterà un’edizione più raccolta della grande festa ma significativa perché sancisce il ritorno di Lou Dalfin in valle Grana dopo due anni di assenza. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it.



Il festival prosegue in valle Grana fino a venerdì 20 agosto: nel programma sono in calendario nove appuntamenti, tra i quali spiccano la proiezione di ‘Bogre - La grande eresia europea’, docu-film di Fredo Valla (venerdì 20 agosto a Caraglio alle ore 20.30) e l’allestimento della mostra dedicata al film (fino a 29 agosto al Filatoio di Caraglio). La rassegna, che coniuga musica, cultura, enogastronomia, escursionismo, tradizione occitana e racconto dei territori, avrà uno spettacolo conclusivo mercoledì 1° settembre a Saluzzo. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti. Si precisa che, con l’entrata in vigore dal 6 agosto del green pass obbligatorio per gli eventi e le manifestazioni, anche per gli appuntamenti di “Occit’amo” sarà necessario esibire il documento.