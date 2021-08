Il Gruppo eventi e manifestazioni dell'ANA Mondovì in servizio alla mostra cinofila a Mondovicino

Il Gruppo Eventi e Manifestazioni della Sezione Alpini di Mondovì, ha prestato servizio presso la mostra canina internazionale, organizzata dal Gruppo Cinofilo Monregalese, presso il parco commerciale Mondovicino nella giornata mercoledì 11 Agosto.

L’organizzazione dell’evento non è stata semplice, in relazione attuali normative vigenti, ma la presenza dei volontari ha fornito grande supporto agli organizzatori, garantendo vigilanza dei agli ingressi dei visitatoti ed espositori, seguendo le direttive sulla verifica dei “green pass” e adottando tutte le precauzioni necessarie per la buona riuscita dell'evento.

“Un ringraziamento particolare ai Soci del Gruppo Sezionale Eventi e Manifestazioni – commenta il Presidente ANA Mondovì, Armando Camperi – che rispondono sempre “presente” ad ogni attività ed iniziativa, con continua dedizione, collaborazione, entusiasmo ed energia”.

Si ricorda che sono già aperte le prenotazioni per i panettoni e pandori Solidali Alpini, che saranno disponibili dal prossimo autunno (per informazioni-prenotazioni: 339.8490144).