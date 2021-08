Nuovo NAGA Pay e carta di debito VISA

Il social trading è la nuova tendenza nelle opportunità di investimento e di guadagno. Dal 2015, NAGA ha fatto irruzione sul mercato con un modo innovativo di investire che combina il meglio del trading e dei social media, rendendolo una rete di investimento sociale dove è possibile fare soldi.

La piattaforma di social trading in più rapida crescita negli ultimi anni, che ha già più di 1 milione di utenti investitori in diversi paesi del mondo, ha annunciato la sua nuova applicazione insieme a Visa e in collaborazione con Contis, e così in questo articolo vi raccontiamo cos'è questa moderna piattaforma di investimento.

Cosa sono i NAGA

Questo è un broker online che è apparso come opzione di investimento nel 2015. Il suo servizio permette l'acquisto e la vendita di criptovalute, oltre al trading di CFD. Inoltre, è anche importante notare che in termini di CFD, è possibile scambiare diverse coppie di questi asset altcoins; fino a 15 dei più popolari, tra cui BTC, ETH o LTC. Inoltre, l'utente avrà la possibilità di scegliere tra una grande varietà di altre opzioni di investimento.

Tra le principali caratteristiche del servizio NAGA , possiamo evidenziare:

È possibile acquistare criptovalute con carta di debito;

La somma di denaro ricavata dalla vendita di criptovalute può essere trasferita a conti azionari o CFD;

La possibilità di acquistare con NGC (criptovaluta Naga) dà sconti del 10%;

Ha un servizio esterno di scambio di criptovalute chiamato NagaX o Naga Exchange.

In questo modo, Naga si è posizionato negli ultimi anni come uno dei pochi broker che ha sviluppato un servizio che integra caratteristiche di copy trading e social network. La combinazione ha portato a un servizio che offre opportunità sia per i commercianti che per i seguaci-copiatori. Una dinamica di feedback caratterizza questo broker, in quanto i trader inesperti guardano ai trader più esperti per migliorare i loro rendimenti.

NAGA, nuova applicazione insieme a Visa, in collaborazione con Contis

È NAGA Pay che è stato recentemente confermato, e i dettagli sono già noti. NAGA Group ha iniziato la concessione di licenze per la sua divisione di criptovalute. Da quanto riportato, NAGA Pay dovrebbe essere lanciato nel terzo trimestre di quest'anno.

Questo programma, che sarà lanciato a breve, permetterà agli utenti di collegare e accedere ai fondi detenuti direttamente nei loro portafogli di pagamento e di intermediazione, così come nei loro portafogli fisici di criptovalute, che saranno soggetti a licenza a partire dal quarto trimestre.

Benjamin Bilski, CEO di NAGA, ha spiegato che lavorare con Contis ha fornito la possibilità di avere un partner forte con un track record documentato nel settore. Così, l'imminente NAGA Pay e la carta di debito VISA daranno agli utenti la possibilità di utilizzare i loro investimenti di portafoglio attivi. Le transazioni saranno finanziate in tempo reale utilizzando il valore dei beni disponibili degli utenti sulla piattaforma NAGA.