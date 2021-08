Record di visite al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì

Si confermano un successo le visite guidate, a cura dei volontari, al Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì. I tour, in programma per ieri, domenica 22 agosto, hanno registrato un record di presenze, sempre nel rispetto delle normative anti covid e del controllo del green pass. Un centinaio i visitatori, provenienti non solo da tutta la Granda, ma anche dalle province e regioni limitrofe, hanno varcato l’ingresso del complesso, per partecipare alle visite guidate o per immergersi nella storia del Santuario, scoprendo la chiesa nella grotta e il nuovo bookshop e punto souvenirs, molto apprezzato e frequentato.

L'energico e attivo gruppo dei volontari, come sempre, ha accolto con professionalità i visitatori che, lasciando le auto a valle, hanno potuto raggiungere il Santuario con la navetta gratuita.

"Il fascino della “cappella nella roccia” è sempre nuovo, unico ed eccezionale" - spiegano dal Gruppo Volontari Santa Lucia - e permette di riassaporare un armonia di pace e serenità, nonché di raccoglimento, attorno alla figura di Santa Lucia che, da più di 700 anni, richiama l’interesse e la curiosità di viandanti, pellegrini e visitatori".

Prima della chiusura invernale, è ancora in programma una giornata di visite guidate per il 2021, prevista per domenica 12 Settembre, su prenotazione al 351.6384771 (tel., sms, whatsapp) o tramite la pagina Facebook (Santuario di Santa Lucia - Villanova Mondovì).