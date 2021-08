Cuneo, è emergenza idrica e l'irrigazione del verde pubblico continua: "Stiamo chiudendo, ma non esiste un tasto on-off!" (VIDEO)

L'irrigazione delle aree verdi di Cuneo attiva anche in un periodo - come quello che stiamo vivendo - di difficoltà nel reperimento di acqua pubblica?

Partita il 19 agosto avrà decorrenza sino al 5 settembre, l'ordinanza del sindaco di Cuneo Federico Borgna che regolamenta e limita il prelievo, l'utilizzo e il consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per ragioni diverse da quelle alimentari domestiche e di igiene personale, o relative alle attività commerciali e ai pubblici servizi. Ed è per questo che alcuni lettori hanno segnalato - anche con il video in calce all'articolo - come gli impianti d'irrigazione delle aree verdi della città siano rimasti attivi, nonostante tutto.

Un'eventualità che ha creato non pochi dubbi, a fronte della richiesta fatta alla cittadinanza di razionalizzare il consumo d'acqua al fine di evitare inutili sprechi, richiesta che se non corrisposta potrebbe portare anche a sanzioni amministrative di un valore tra i 25 e i 500 euro.

A fare chiarezza, l'assessore Davide Dalmasso: "In generale, la manutenzione del verde pubblico rientra nei pubblici servizi indicati all'interno dell'ordinanza - ha detto - , ma come amministrazione abbiamo comunque già avviato la progressiva chiusura dei sistemi d'irrigazione; non esiste, però, un tasto "on-off" per chiudere tutto e subito, dev'essere un processo progressivo".

"In alcuni casi, poi, interrompere il servizio è impossibile - aggiunge ancora Dalmasso, sottolineando come le fontane cittadine rimaste aperte utilizzano il ricircolo dell'acqua e non un flusso continuo - : le piante e gli arbusti, per esempio, devono essere bagnati continuativamente o morirebbero".