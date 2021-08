Eolo: la soluzione veloce per tutti gli internauti

Al giorno d'oggi una connessione internet è quasi diventata un bene di prima necessità. Ogni attività fondamentale che svolgiamo durante la giornata è strettamente legata al mondo della rete. Il lavoro, lo studio, lo svago. Ognuna di queste attività viene svolta grazie all'utilizzo della rete e una buona connessione facilita la vita di molti. Ma quali sono le attività in cui internet risulta indispensabile?

Le attività che necessitano di internet sono molteplici e tutte molto importanti, così tanto da richiedere un power up delle connessioni di molti italiani grazie all'introduzione della fibra ottica. Ma non tutti ne possono beneficiare, molti comuni ne sono esclusi e alcuni devono ancora combattere con connessioni vecchie di decenni. Ed è qui che entra in gioco EOLO, azienda che offre l'opportunità di avere una connessione che supera i 100 megabytes al secondo senza alcun tipo di cablatura. Il tutto è possibile solo grazie alla tecnologia radio FWA.

Lo streaming: i film

Negli ultimi anni lo streaming ha avuto un boom colossale andando a sostituire i DVD o i più moderni blu ray. In passato per guardare un film bisognava rivolgersi alle varie piattaforme di acquisto di app o di film dove era possibile noleggiare o acquistare virtualmente i film a un prezzo spesso considerato elevato. In genere si trattava di un solo film, spesso visionabile solo per un giorno.

Varie aziende hanno provato a offrire qualcosa di differente, ma Netflix è arrivato di prepotenza in questo mercato ormai in decadenza e ha rinfrescato l'offerta presentando un pacchetto completo di film e serie TV ad un prezzo irrisorio pagato mensilmente.

La novità sfornata da Netflix è data soprattutto dal fatto che l'azienda si sia messa in gioco attraverso la produzione di film e serie TV proprie che hanno avuto grande successo di pubblico a livello internazionale. Dopo Netflix anche Amazon e Disney si sono inserite nel mercato mettendo a disposizione anche film in uscita al cinema o appena usciti nelle sale.

Tali siti offrono qualità video molto elevate, arrivando addirittura al 4K perciò una connessione stabile diventa essenziale per poter usufruire di tali servizi senza interruzioni. Capita inoltre che ci sia bisogno di utilizzare più dispositivi contemporaneamente e ciò affatica ulteriormente la linea la quale risulterebbe lenta ed eccessivamente appesantita in mancanza di una buona connessione.

Lo sport

Belli i tempi in cui lo sport lo si ascoltava alla radio o lo si guardava in TV con uno dei tanti abbonamenti satellitari, vero? Beh no, le modalità di fruizione non sono cambiate, ma sono cambiati i mezzi. Se prima bisognava districarsi tra vari pacchetti offerte, oggi è possibile guardare lo sport che più ci appassiona su tutti i dispositivi che hanno accesso ad internet offrendoci l'opportunità di non perderci nemmeno un secondo di gioco della nostra squadra del cuore.

Videogames

Sono passati parecchi anni da quando per giocare ai videogames bastava inserire il disco o la cassetta nel comparto apposito del pc. Oggi i videogiochi vengono acquistati e scaricati da internet. Con grandezze dei software che raggiungono i 100 gb, una connessione stabile e veloce è indispensabile per avere la migliore esperienza di gioco. Inoltre anche nel campo del gaming si sta diffondendo tra le aziende la volontà di offrire videogiochi in streaming al costo di un abbonamento normale. Il gaming in streaming richiede, però, connessioni molto veloci, più veloci anche di quelle richieste nel multiplayer. In entrambi i casi anche un solo dispositivo sulla rete potrebbe compromettere l'intera esperienza e causare solo frustrazione nei clienti se la connessione è lenta.

Lavoro

Il 2020 è stato un anno difficile, costringendoci tutti a rimanere chiusi in casa e limitando le persone anche sul piano lavorativo. Un effetto positivo della pandemia è stato, tuttavia, l'introduzione dello smartworking, un punto di svolta nello svolgimento del lavoro d'ufficio. Si è diffusa, infatti, la necessità di utilizzare piattaforme di videoconferenza e l'utilizzo di software che prevedono la condivisione schermo o delle attività del PC.

Studio

Ancora più sconvolgente è stato l'impatto che si è avuto sugli studenti. Anche loro, infatti, hanno dovuto utilizzare programmi di videoconferenza di cui fruire senza lag, crash o rallentamenti. Soprattutto se parliamo di esami online è necessario che ci sia una completa stabilità della connessione perché anche un piccolo rallentamento potrebbe mettere a repentaglio tutto il lavoro. Anche i software per la sicurezza e la vigilanza utilizzati negli istituti prevedono l'utilizzo di telecamera e microfono per registrare in tempo reale consumando gran parte della rete disponibile.

EOLO inoltre mette a disposizione il pacchetto Microsoft ad un prezzo completamente vantaggioso e un'opportunità che non dovrebbe sfuggire a chi lo utilizza con continuità.