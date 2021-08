Esposizione dei piccoli animali al MIAC di Cuneo il prossimo 29 agosto

E anche quest’ultima domenica del mese ci si potrà recare presso l’area mercatale di via Bra in frazione Ronchi a visitare l’esposizione dei piccoli animali. Un evento adatto a grandi e piccini amanti degli animali, in cui ci sarà la possibilità di ammirare ed eventualmente acquistare conigli, piccoli roditori, pesci d’acquario, canarini, pappagalli e uccellini ornamentali comprese le specie avicole come colombi, pollame, anatre, faraone, pulcini, tacchini e pavoni. Non mancheranno inoltre, mangimi, attrezzature varie e oggettistica.

Anche i buongustai e i cultori della tavola saranno accontentati perché potranno trovare banchi e banchetti di produttori locali, specializzati nella vendita di alcune eccellenze enogastronomiche della provincia di Cuneo quali formaggi, miele, vino, frutta e verdura di stagione.

Insomma, un’offerta ricca in cui ci sono tutti gli ingredienti per passare una domenica all’insegna della spensieratezza e del gusto insieme alla propria famiglia. Si attendono numerose presenze e adesioni.