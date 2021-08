Approvato il progetto per la sistemazione della frana sulla Provinciale a Neviglie

La Provincia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per opere di drenaggio, regimazione acque e sostegno lungo la strada provinciale 51 verso la diramazione per Neviglie dove, a causa del maltempo, si è manifestato un esteso dissesto planare, che ha interessato terreni coltivati e quattro edifici residenziali.

Il progetto di fattibilità è stato affidato allo studio tecnico dell’ing. Sergio Sordo di Alba e prevede una spesa totale di 350.000 euro, di cui 236.797 euro per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza) e 113.203 euro per somme a disposizione. L’intervento rappresenta una parte di un più vasto progetto unitario, che viene sviluppato congiuntamente con il Comune di Neviglie, finalizzato al consolidamento in corrispondenza di un versante collinare nel Comune di Neviglie.

Per il consolidamento della strada provinciale è prevista la realizzazione di una berlinese di pali intirantata in sommità, il ripristino del manto stradale nella zona in dissesto, la realizzazione di una serie di microdreni e di un pozzetto di raccolta delle acque di infiltrazione.

E’ prevista anche la realizzazione di canalette costituite da mezzi tubi in calcestruzzo, per la regimazione delle acque di ruscellamento superficiale provenienti dal versante a monte della strada provinciale.

Gli interventi rientrano tra quelli finanziati mediante decreto del Ministero Infrastrutture Piano Operativo Investimenti.