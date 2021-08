Futuro dei giochi online 2022: entusiasmanti giochi per PC del 2022

Sebbene negli ultimi anni abbiamo assistito all'arrivo di alcuni fantastici giochi online, dobbiamo ancora assistere a diverse sorprese! La situazione covid ha creato diverse buche sulla strada del gioco online. L'uscita di vari giochi eccezionali è stata ritardata, a causa della pandemia! La pandemia ha distrutto la curiosità per il lancio del gioco poiché sapevamo già che non saremmo stati in grado di giocarci quest'anno, non importa quanto fossero buoni i giochi.

Ciò ha causato un danno totale ai loghi da un milione di dollari dei prossimi giochi online. Ma ora non vediamo l'ora di un rilancio strabiliante dell'industria dei giochi nel 2022. Se pensiamo chiaramente, la pandemia è l'unica ragione per cui osserveremo alcuni successi di successo nel prossimo anno. Anche la crescita della pigrizia dell'industria dei giochi aumenterà.

Quindi, il 2022 sarà senza dubbio l'inizio di una nuova era dei giochi online. Un'altra buona notizia è che ora puoi provare il brivido delle scommesse attraverso una piattaforma di scommesse online, 22Bet. Quindi, sbrigati.

La nuova era del gamng nel 2022

Giocatori, state tranquilli; Il 2022 riprenderà esattamente da dove è finito il 2021. Avremo nuovi giochi dai nostri studi preferiti e possiamo aspettarci i sequel dei nostri amati classici dei giochi per PC. Ogni genere di gioco che è stato dichiarato morto in precedenza si presenterà davanti ai nostri occhi in una nuova veste. Poiché il nostro PC avrà una grafica straordinaria, i giochi saranno anche più accessibili e convenienti. Un'altra buona notizia è che i nostri PC forniranno un'esperienza di gioco eccezionale a prezzi bassi. Ma per le scommesse online, non devi aspettare a lungo; vai su 22Bet e divertiti.

Alcuni successi dei nostri studi preferiti faranno il tanto atteso ritorno. Stiamo elencando alcuni dei giochi in arrivo qui.

Anello anziano

Sì, hai letto bene; il tanto atteso Elden Ring uscirà il prossimo anno. Includerà una notevole progressione del personaggio. Sarà un punto fermo di FromSoftware e del loro caratteristico tema dungeon e gioco di ruolo.

Inseguitore 2

Abbiamo giocato l'ultima volta a Call of Pripyat dagli studi GSC. Stalker 2 sarà il sequel adatto con enormi ambizioni e una tecnologia fantastica.

I giocatori osserveranno un'eccellente combinazione di tecnologia moderna e terrori soprannaturali.

RedFall

Arkane, lo studio che ha fornito alcuni dei preferiti di tutti i tempi, porterà un altro megahit multiplayer, RedFall. Quindi, se ti piace divertirti con i giochi online con la tua famiglia e i tuoi amici, avrai una straordinaria possibilità nell'anno 2022.

Programma spaziale Kerbal 2

I giocatori sono rimasti scioccati quando è stato rilasciato il trailer ufficiale di Kerbal Space Program 2 perché ha fatto loro pensare che niente è meglio dell'eccellente videogioco mai realizzato! Bene, otterremo strumenti di apprendimento migliori ma in modalità multiplayer. Quindi, possiamo sperare che Kerbal Space Program 2 sarà incredibile.

Eroi della compagnia 3

Company Heroes 3 raggiungerà il titolo di una delle migliori serie RTS. La caratteristica principale di RTS sarà una pausa tattica.

Giochi rimandati al 2022

Lo sviluppo di giochi è un compito piuttosto arduo. Quindi possiamo aspettarci molti più ritardi solo quest'anno. Ecco un elenco dei giochi ritardati del 2021 che si spera arrivino nel 2022:

Estrazione Rainbow Six

Prince of Persia - remake delle sabbie del tempo

Ghostwire: Tokyo

Warhammer 40k - Marea oscura

Sifu

Rilasci tardivi del 2021, che proseguiranno nel 2022

Le versioni tardive, che sono arrivate nell'anno 2021, saranno glorificate nell'anno 2022. Questi giochi sono nell'elenco delle priorità poiché il 2021 non ha reso loro giustizia. Quindi i giocatori di tutto il mondo giocheranno profusamente a questi seguenti giochi:

Indietro 4 Sangue

Diablo 2 risorto

Repubblica dei cavalieri

Age of Empires 4

Luce morente 2

Trituratori

Arca perduta

Giochi che hanno una potenziale data di uscita nel 2022

I giocatori stanno aspettando più giochi online che hanno maggiori possibilità di rilascio nel 2022. Ecco un elenco di giochi che potrebbero essere rilasciati nel prossimo anno:

Nuovo Bioshock

Fiume del bottino

L'ascesa di Monster Hunter su PC

Tattiche Metal Slug

Pianeta natale 3

Conclusione

Il Covid ci ha strappato più che vite. Ha preso la nostra pace mentale. Il gioco aumenta la stabilità mentale riduce il livello di stress. Ma a causa della pandemia, abbiamo perso tutti i contatti l'uno con l'altro. Ci ha dato molto più tempo nelle nostre mani ma ci ha anche regalato solitudine e insicurezze che non ci hanno mai permesso di accogliere la pace nelle nostre vite.