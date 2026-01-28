Rotary Club 2032, ad Alba un convegno sulle infrastrutture del Basso Piemonte

Il distretto 2032 del Rotary club, riconoscendo l'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo economico e per la transizione verso un sistema più resiliente, inclusivo, sostenibile e innovativo, ha organizzato un convegno dedicato a “Presente e Futuro delle Infrastrutture del Basso Piemonte”, sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 8,45 alle ore 12,45, presso la Sala Congressi della Banca d’Alba, via Cavour 4, Alba.

L’incontro sarà introdotto dal dottor Gentile, Governatore del Distretto 2032 del Rotary International.

Il programma prevede cinque relazioni introduttive che analizzeranno le sfide e le opportunità per le infrastrutture del Basso Piemonte da prospettive specialistiche diverse, con interventi di Marco Gabusi, Cristina Pronello, Cesare Italo Rossini, Giuliana Fenu, Franco Fassio, moderati da Beppe Rovera. I temi proposti sono: lo sviluppo del territorio tra Infrastrutture da prevedere o mantenere, la crescita socioeconomica, l’ Energia, Trasporti e Mobilità, i collegamenti intermodali Smart City e la sostenibilità, la Logistica e la Logistica Integrata, l’Economia Circolare, le Attività Produttive e la Cultura, la Trasformazione e Connettività per le Aree Remote attraverso Smart Road.

Al termine delle relazioni, un Cross Talking: “La parola ad enti pubblici e privati ed al pubblico”, con dibattito.