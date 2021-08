L'appello dell'ospedale di Cuneo: donate, serve sangue Gruppo 0

Un appello lanciato dall'Azienda ospedaliera Croce e Carle di Cuneo. Serve sangue del Gruppo 0, le scorte stanno finendo. Si cercano quindi donatori.

Il direttore del servizio di Immunoematologia e trasfusionale Marco Lorenzi evidenzia come non sia un appello urgente, ma un appello alla costanza, per consentire un'organizzazione e una pianificazione delle scorte, che sono ridotte. Il Gruppo 0 in particolare, ma serve sangue di tutti i gruppi. "Abbiamo sempre bisogno di sangue, ma c'è bisogno di una costanza nelle donazioni, che spesso viene a mancare, perché queste si concentrano in determinati periodi o sono quasi assenti in altri. I globuli rossi durano una quarantina di giorni, il plasma quattro giorni e mezzo. Se tutti donano oggi e nessuno nei prossimi giorni, sabato non avremo più plasma. Il problema è questo: c'è bisogno di pianificazione per non restare senza scorte. Invitiamo le persone a telefonarci in modo da poter richiedere la donazione nel momento in cui ce n'è bisogno".

Come fare, dunque? Bisogna prenotarsi telefonicamente chiamando il numero 0171/642291 dalle 8 alle 15.30 oppure andare direttamente presso il Centro trasfusionale al piano terra dell'ospedale.

Si ricorda che le persone vaccinate possono tranquillamente donare il sangue. Chi non ha avuto sintomi può farlo dopo 48 ore, tutti gli altri, in via precauzionale, dopo 7 giorni.



Per donare bisogna pesare più di 50 chili, avere meno di 70 anni ed essere in buone condizioni di salute.