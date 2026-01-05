 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 05 gennaio 2026, 14:47

Mondovì, i cittadini di Piazza tornano ad incontrare l'Amministrazione comunale

Venerdì 9 gennaio alle 20,45 presso la Sala Conferenze delle Associazioni si terrà il quinto faccia a faccia

Mondovì, i cittadini di Piazza tornano ad incontrare l'Amministrazione comunale

Il prossimo 9 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31), si svolgerà il quinto incontro pubblico tra l’Amministrazione comunale e i cittadini di Piazza, volto a proseguire il dialogo tra le parti e a raccogliere indicazioni e suggestioni da parte di residenti ed esercenti. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium