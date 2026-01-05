Mondovì, i cittadini di Piazza tornano ad incontrare l'Amministrazione comunale

Il prossimo 9 gennaio alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31), si svolgerà il quinto incontro pubblico tra l’Amministrazione comunale e i cittadini di Piazza, volto a proseguire il dialogo tra le parti e a raccogliere indicazioni e suggestioni da parte di residenti ed esercenti.
lunedì 05 gennaio
