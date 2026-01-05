Alba, la minoranza protesta: “Cancellati i 400mila euro previsti per il nuovo campo da rugby”

Nel nuovo Programma delle Opere approvato dal Consiglio comunale a fine dicembre, la Giunta e la maggioranza hanno eliminato lo stanziamento previsto per la realizzazione del campo da rugby.

E’ quanto denuncia la minoranza consiliare albese, coi consiglieri Massimo Reggio, Emanuele Bolla, Riccardo Spolaore, Domenico Boeri, Carlo Bo, Lorenzo Barbero, Nadia Gomba ed Elisa Boschiazzo. "Dopo l’acquisizione delle aree – spiegano –, autorizzata e finanziata dal Consiglio comunale, nella programmazione precedente l’opera era indicata per il 2026, con un impegno di 400.000 euro. Con l’aggiornamento di fine anno, quello stanziamento non compare più: di fatto l’intervento viene cancellato dalla programmazione".

“Con un colpo di spugna – proseguono – sono stati cancellati i fondi per realizzare il campo da rugby. L’iter era partito alla fine del precedente mandato con le procedure per l’acquisizione delle aree, poi concluse dall’amministrazione in carica. Oggi però vengono meno le coperture finanziarie per l’opera”.

Il consigliere Massimo Reggio aggiunge: “Il nuovo piano delle opere è impostato al ribasso e rinuncia a una programmazione capace di agganciare risorse esterne, anche attraverso alienazioni e bandi. Con questo approccio, progetti come Casa Miroglio non sarebbero mai partiti”.

I consiglieri di centrodestra avanzano una proposta chiara: “La Giunta spieghi alla città quali priorità intende finanziare con l’avanzo. Tra aprile e maggio, quando sarà possibile applicare l’avanzo con l’approvazione del rendiconto, si stanzino le risorse necessarie per il campo da rugby, salvo che la scelta politica non confermi la cancellazione dell’opera”.