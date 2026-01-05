Un nuovo pick-up attrezzato per gli incendi a servizio dei volontari Aib e Protezione Civile di Villar San Costanzo

Riceviamo e pubblichiamo.

Quando nel 2023 la squadra AIB di Villar San Costanzo iniziò a parlare della necessità di un nuovo mezzo dedicato all’antincendio boschivo, l’idea sembrava più un obiettivo ambizioso che qualcosa di immediatamente raggiungibile.

Servivano risorse, serviva programmazione, ma soprattutto serviva qualcuno disposto a credere che investire nel volontariato significasse investire nella sicurezza di tutti.

Passo dopo passo, confronti, progetti, domande di contributo, il percorso ha preso forma. E oggi quel progetto è diventato realtà: la squadra può contare su un nuovo pick-up Toyota Hilux allestito per gli interventi antincendio, un mezzo che rappresenta molto più di un acquisto.

È il simbolo di una comunità che sostiene chi, gratuitamente, dedica tempo ed energie per proteggere il territorio. È uno strumento che permetterà interventi più rapidi, organizzati e sicuri, soprattutto nei momenti in cui ogni minuto conta.

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il sostegno concreto di chi ha scelto di condividere questa visione.

Un ringraziamento sincero va a Fondazione CRC, Consorzio BIM Valle Maira, Associazione Maria Amboli, Fondazione CRT e Banca BCC di Caraglio.

Il loro contributo ha trasformato un progetto in un traguardo importante per la squadra e per tutta la comunità.

Per i volontari questo mezzo rappresenta una responsabilità in più, ma anche una motivazione nuova: sapere che il territorio crede nel loro lavoro significa sentirsi ancora più impegnati a continuare con serietà, formazione e disponibilità.

Il cammino iniziato nel 2023 si chiude con un risultato concreto e si apre con una prospettiva nuova: poter servire il paese e i suoi boschi con ancora maggiore efficacia, a tutela dell’ambiente e delle persone.