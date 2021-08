Grave incidente stradale, nella notte di ieri (domenica 29 agosto) a Demonte.

Coinvolta una moto, finita fuori strada per cause ancora da determinare. Ferito in maniera seria il centauro - C.F., un uomo di 46 anni - , trasportato con medicalizzata del 118 al S.Croce di Cuneo in codice rosso.

Sul posto l'emergenza sanitaria.