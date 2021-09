Prof senza Green Pass resta fuori dal Bianchi-Virginio di Cuneo e prova a far denuncia ai carabinieri

Fuori da scuola perché privo del Green Pass. Dopo il caso dei due docenti del liceo Curie-Levi di Torino allontanati dal posto di lavoro, si registra un episodio analogo anche a Cuneo.

Ieri, mercoledì 1° settembre, il professore Matteo Barale - 52 anni di Peveragno – non è stato fatto entrare all’istituto superiore Bianchi-Virginio di Cuneo, coma da protocollo sanitario. Era inserito in una commissione degli esami di riparazione, ma non aveva il certificato obbligatorio per i docenti. Dopo l'allontanamento si è presentato in caserma per far denuncia ai carabinieri. Denuncia che non è stata accolta perchè il dirigente ha applicato le norme anti-Covid.

Insegnante Tecnico Pratico di Topografia e Costruzioni da 33 anni, di cui di cui 8 a Savigliano e 25 a Cuneo, ha affidato il suo sfogo sulla pagina facebook: “Com'è possibile accettare che strumenti sanitari di dubbia efficacia condizionino i principi di apertura, libertà e indipendenza dell'insegnamento? Ci riempiamo la bocca di inclusione, diritti e doveri, educazione civica, storia e tante belle cose ma alla resa dei conti? Se non mi sottopongo ai tamponi diagnostici il cui tasso di inattendibilità è certificato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità e decido pure di non farmi inoculare dei sieri sperimentali a mRna o a Dna ricombinanti, la cui efficacia, si legge sul foglietto illustrativo potrebbe non proteggere completamente e avere una durata che non è nota a cui si somma la possibilità di contagiare e essere contagiati, vengo tagliato fuori? mi chiedo a cosa serva questo benedetto Green Pass.

Credete veramente che il Green Pass potrà contenere i contagi?

Io credo che produrrà solo tanta discriminazione dividendoci e alimentando la rabbia che nasce da un assurdo "lasciapassare" e da una pressione psicologica, sociale e mediatica.

Io non ho le competenze scientifiche ma se mi addentro nella ricerca su canali che non sono a "libro paga" noto ragionevoli dubbi all'interno della stessa comunità scientifica: trombosi, danni neurologici, miocarditi, pericarditi e sul lungo termine infertilità, malattie autoimmuni e tumori. Lo dicono la banca dati di farmacovigilanza dell'EMA.

Con quanto premesso mi viene chiesto un senso di responsabilità sottoponendomi al siero per tenere a bada il contagio? Questa sarebbe una strada, sicuramente oggi quella più facile, ma da buon topografo la mia strada la progetto io”.





La circolare del Ministero dell’Istruzione è chiara. L’obbligo del Green Pass a scuola è scattato a partire dal 1° settembre 2021 e sarà valido fino al 31 dicembre 2021. Sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro.

Coloro che saranno trovati senza Green Pass saranno anche considerati assenti ingiustificati, non potranno svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo. Per il personale scolastico assente ingiustificato “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“.