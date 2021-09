A Fossano torna Sport in Piazza

Dopo un anno di stop ritorna l'appuntamento con Sport in Piazza Fossano.

Una giornata dedicata allo sport con qualche restrizione dovute alle normative covid: «L'appuntamento è per domenica 12 settembre dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,30 presso il Parco Cittadino - spiega l'assessore allo sport Donatella Rattalino - purtroppo quest'anno non sarà possibile svolgere le tradizionali esibizioni tuttavia sarà un'importate occasione per far conoscere la propria società e iscrivere nuovi ragazzi ai vari gazebo presenti nel parco».

Alle 11,30 a rotazione i rappresentanti delle società presenti presenteranno la propria attività sul palco.

La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle normative dettate dall'emergenza epidemiologica per le manifestazioni all'aperto (Controllo Green Pass all'ingresso del parco dai 12 anni in su).

«Se qualche società vuole ancora iscriversi alla manifestazione può contattare il prima possibile l'Ufficio Manifestazioni del Comune di Fossano (manifestazioni@comune.fossano.cn.it)» conclude l'Assessore Rattalino.