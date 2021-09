Al via i corsi di ballo per ragazzi e bambini dai 3 ai 18 anni all'Imperial Dance Academy di Cuneo

La Imperial Dance Academy di Cuneo ha da diverse settimane annunciato l’apertura delle prenotazioni per i nuovi corsi che prenderanno il via oggi, martedì 7 settembre con la presentazione di Latin Synchro e Hip Hop.

E' importante, per i ragazzi, praticare un’attività completa come la danza sportiva, in quanto l’aspetto educativo, salutare e motorio, sviluppa fin dalla giovane età capacità espressiva e la creatività personale.

L'offerta formativa è ogni anno sempre più ampia e prevede diverse tipologie di ballo a seconda dell'età e dell'attitudine personale di ogni allievo.

Da 3 ai 6 anni è possibile iniziare con il corso di Giocodanza, ovvero un percorso alla scoperta dei movimenti del proprio corpo attraverso la musica.

I bambini e ragazzi a partire dai 7 anni invece possono scegliere tra una vasta proposta sportiva Agonistica e Preagonistica:

· Latino Americano in Coppia o Duo

· Latin Synchro

· Latin Style Coreografico

· Breakdance

· Hip Hop (novità)

· Salsa, Bachata e Merengue in coppia (novità)

Per trovare la classe giusta per tuo figlio, contatta il nostro studio al numero 340-3311994 e un membro dello staff ti aiuterà nella scelta.

L'Imperial Dance Academy di Cuneo è iscritta alla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS), unica Federazione riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport della "Danza Sportiva" in Italia.

Attraverso lo studio della danza sportiva i bambini e ragazzi hanno l’opportunità di svolgere un esercizio fisico di alta intensità che sviluppa tutto il corpo, permette loro di migliorare la fiducia, la forza fisica, la flessibilità e l’eleganza senza tralasciare l’importanza della socializzazione.

Prenota la tua lezione di prova tramite WhatsApp 340-3311994 oppure con e-mail info@imperial-dance.it

La sede dell'associazione sportiva è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 59 a Madonna dell'Olmo.

Sito internet https://www.imperial-dance.it/

Facebook https://www.facebook.com/ImperialDanceAcademy

Instagram https://www.instagram.com/imperialdance_cn/