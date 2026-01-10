La Fiamma Olimpica è arrivata a Cuneo: il braciere illumina piazza Galimberti [FOTO e VIDEO]

La città di Cuneo ha accolto con il giusto calore, nonostante le temperature polari, la Fiamma Olimpica, giunta alla tappa piemontese del suo viaggio verso i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Come avvenuto nelle altre città toccate dall'evento anche a Cuneo i tedofori si sono alternati in una suggestiva staffetta fino all'accensione del braciere, che ha avuto luogo in piazza Galimberti.

Protagonisti, tra gli altri, la sciatrice Marta Bassino, il ciclista paralimpico Diego Colombari, il pilota Nicola Dutto, la marciatrice Elisa Rigaudo che ha acceso il braciere. Grandi personaggi sportivi, scelti per la loro capacità di incarnare lo spirito olimpico. Una folla viva composta da curiosi, appassionati, autorità e sindaci del territorio ha vissuto l'evento con grande emozione.

In piazza e sul palco anche gli sci club del territorio.

Sono stati 31 i tedofori che, dalle 18,13 con partenza da via Porta Mondovì, hanno accompagnato la Fiamma nei 6 km del percorso, che si è concluso intorno alle 19,30 con l’accensione del braciere in piazza Galimberti.

Il viaggio è iniziato il 26 novembre a Olimpia, in Grecia (ad inaugurarlo l'icona del Cuneese e dello sci di fondo italiano Stefania Belmondo) e si concluderà a Milano, dove venerdì 6 febbraio avrà luogo l'attesa cerimonia di apertura.

Il viaggio della Fiamma Olimpica proseguirà domani, passando da Bra, La Morra e Alba prima di approdare a Torino.

L'emozione dei tedofori

L'accensione del braciere