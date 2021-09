Banca CR Savigliano: aumento di capitale da 5 milioni e 400 mila euro (VIDEO)

Momento importante per la Banca Cr Savigliano che ha aumentato il capitale con l’ingresso di nuovi soci esterni nel capitale sociale: Compagnia di San Paolo, Fondazione Crc e Fondazione CRT.

L’aumento totale è stato di 5 milioni e 400 mila euro.

Le quote di partecipazione sono ora suddivise così: Fondazione Cr Savigliano mantiene il 60%, BPer mantiene il 31%, mentre il 9% è suddiviso tra le tre grandi fondazioni.

Un'operazione mai fatta prima che genera “un rafforzamento patrimoniale ci dà la possibilità di operare maggiormente sul territorio in termini di impieghi e di crediti, ci rafforza sul territorio e sul mercato, ma l’idea è di presentare e progettare un progetto che vada al di là di un’operazione con la singola banca ma di farla evolvere a livello provinciale” come spiega il presidente dI Banca CR Savigliano, Francesco Osella.

“Siamo agli inizi di un percorso che speriamo sia un percorso buono per tutti gli attori che sono entrati in una compagine seria importante per il territorio” aggiunge il presidente della Fondazione CR Savigliano, Sergio Soave.

“I tempi sono maturati per la fondazione e per la banca nel momento in cui anche altre realtà del territorio hanno iniziato dei percorsi diversi di fusione e di integrazioni con realtà più grandi. Si è posto il quesito seguiamo quel percorso o cerchiamo di rafforzarci per essere autonomi e di li è partito il percorso per la scelta di oggi” commenta il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“Penso sia un progetto sinergico e di collaborazione tra Fondazioni. Il nostro territorio è vasto ma fatto da tante piccole aziende ed era nostro dovere fare si che una banca piccola che dia risposta al nostro territorio" conclude Ezio Raviola vice presidente Fondazione CRC.

In collegamento video interviene anche il presidente di Compagnia San Paolo, Francesco Profumo: "Partecipiamo a questa operazione nella concezione di un'evoluzione del sistema bancario italiano anche a livello locale. Le casse di risparmio locale hanno un ruolo centrale nello sviluppo dei territorio. Inparticolare Savigliano, con la sua forte valenza industriale. Occorre stare in un mercato più competitivo e internazionalizzato. La Compagnia dà il suo sostengo per raffrontare la capacità operativa della banca".