Giorno del Ricordo, Bra commemora le vittime delle foibe con l'esule istriana Luciana Rizzotti

Martedì 10 febbraio la Città di Bra celebra il Giorno del Ricordo, commemorazione delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata. A Bra, come di consueto, sono previsti due appuntamenti di riflessione e raccoglimento: alle 9.30 è in programma la cerimonia pubblica nella piazza dedicata ai Martiri delle Foibe, alla presenza delle Autorità. Interverranno il sindaco Gianni Fogliato e l’esule istriana Luciana Rizzotti, che da anni racconta alle nuove generazioni le memorie personali di uno dei momenti bui della storia italiana. A seguire, alle 10.30, sarà celebrata la Santa Messa al Santuario della Madonna dei Fiori. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Il Giorno del Ricordo a Bra è organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo.