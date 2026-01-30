 / Eventi

Eventi | 30 gennaio 2026, 10:59

Giorno del Ricordo, Cuneo commemora le vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata

Lunedì 10 febbraio celebrazione ufficiale ai Giardini Fresia. Il 18 febbraio incontro online con l'autrice Itti Drioli sul tema dell'esilio istriano

Cuneo si prepara a celebrare il Giorno del Ricordo, la ricorrenza dedicata alla memoria di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo istriano, fiumano e dalmata nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Lunedì 10 febbraio, in mattinata, si terrà la celebrazione ufficiale presso i Giardini Fresia, dove la città renderà omaggio alle migliaia di italiani che persero la vita o furono costretti ad abbandonare le proprie terre tra la fine della Seconda guerra mondiale e gli anni successivi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Le iniziative legate al Giorno del Ricordo proseguiranno mercoledì 18 febbraio con un incontro online dedicato al libro "Italiani come voi. Una storia di resistenza ed esilio tra Istria e Italia". A presentare l'opera sarà l'autrice Itti Drioli, che attraverso le pagine del suo libro racconta le vicende di chi visse sulla propria pelle la drammatica esperienza dell'esodo e della perdita della propria terra d'origine.

redazione

