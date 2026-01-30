Il prefetto Savastano in visita speciale nel Fossanese al cantiere della Bealera Maestra [FOTO]

Procedono spediti i lavori che riguardano l’opera idraulica della Bealera Maestra (innovativo impianto idroelettrico di supporto all’irrigazione rurale), nei comuni di Montanera, Sant'Albano Stura, Trinità e Bene Vagienna.

Dopo l’inaugurazione del primo tratto di Castelletto Stura nell’agosto scorso e pronti nella prosecuzione di un progetto all’avanguardia, del valore complessivo di 76 milioni di euro, lo scorso 27 gennaio non ha voluto mancare di una gradita visita per un importante sopralluogo in cantiere il prefetto Mariano Savastano.

“Quest’evento rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra il Consorzio irriguo e il Ministero delle Politiche Agricole, con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e creare una sinergia efficace per il completamento dell'opera”: ha spiegato proprio il presidente del Consorzio irriguo e sindaco di Bene Vagienna Claudio Ambrogio.

Sempre Ambrogio, insieme alla direzione lavori, ha illustrato al prefetto le fasi di lavorazione in essere e quelle ancora necessarie per il termine dei lavori. Il cantiere della Bealera Maestra è considerato uno dei più importanti e strategici per il territorio, sia per il Ministero dell'Agricoltura, sia per la Regione Piemonte.

Il prefetto Savastano ha espresso il suo grande apprezzamento per i lavori svolti sinora, sottolineando l'importanza e la complessità dell'opera.

"Questo cantiere rappresenta un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e territorio possa portare a risultati concreti e di grande valore. - ha dichiarato il prefetto. - Sono convinto che l'opera della Bealera Maestra sarà un importante contributo per lo sviluppo del territorio e per la tutela dell'ambiente".

Il Consorzio irriguo e la direzione lavori sono impegnati a portare a termine l'opera nel rispetto delle tempistiche e degli standard di qualità previsti.

"Siamo orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo del nostro territorio con un'opera di questa portata - ha concluso il presidente Ambrogio - Ringraziamo il prefetto Savastano per la sua visita e per il suo apprezzamento, che ci incoraggia a continuare a lavorare con impegno e dedizione".