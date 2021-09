Riaperto al traffico il tratto di via Marchese d'Ormea chiuso nel 2018 per i lavori ai bastioni [VIDEO]

Da questa mattina, martedì 14 settembre, è stato riaperto al traffico il tratto di via Marchese d'Ormea , compreso tra vicolo Vivalda e via Carassone.

Prossimamente si interverrà sul lato sud di via Marchese d'Ormea, vicino alla cabina dell'Enel e verso vicolo Pizzo, in prossimità 'dell'uscita' del futuro percorso della 'Mondovì Sotterranea'.

Si completa così il primo e il più complesso dei tre lotti per la messa in sicurezza dei bastioni di Mondovì Piazza, per un costo totale di circa 490 mila euro.

"Questo è stato il lotto più complesso dal punto di vista operativo" - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni questa mattina, in occasione della riapertura della strada - "E' stato necessario reperire anche macchinari appositi con dimensioni ridotte per la conformazione dei bastioni e della strada a monte."

Un intervento importante, come ha sottolineato il Sindaco, Paolo Adriano, in primis per la sicurezza della abitazioni che insistono su questo tratto di strada e per il valore architettonico dei bastioni.

Presto si interverrà anche sui due lotti rimanenti per i quali non si prevede una chiusura totale come per il primo, in modo da consentire il transito al traffico veicolare.