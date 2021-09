Tornano le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Cuneo, tra “turismo slow” ed eccellenze artigiane

Tornano le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC e con la collaborazione di Cuneotrekking (il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi), nell’ambito del suo progetto triennale dei “Creatori di Eccellenza”.

Giunti nell’autunno, alle escursioni già programmate – che seguono il calendario annuale dei 12 percorsi, uno per ogni zona in cui son presenti gli uffici dell’Associazione – se ne aggiungeranno altre, per portare sempre più escursionisti e appassionati alla scoperta di imprese artigiane eccellenti, prodotti di qualità e meravigliosi paesaggi naturalistici.

Come sempre, ad ogni partecipante sarà consegnato un simpatico zainetto tecnico brandizzato “Creatori di Eccellenza”, contenente un panino gourmet, preparato appositamente dagli chef aderenti al circuito dei “Creatori d’Eccellenza”, a cui si accompagna una delle tante varietà di birra prodotta localmente.

«Il nostro progetto sta raccogliendo grande consenso – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e, al suo terzo anno di vita, è valido testimone di come il “fare sistema” sia vincente per territorio ed imprese. “Passeggiate Gourmet” è un’iniziativa promozionale strategica a sostegno del valore artigiano e del suo ruolo fondamentale nella promozione della terra cuneese. L’abilità dei nostri artigiani, declinata nei vari ambiti economici, risulta un trait d’union essenziale per la creazione di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla indiscutibile capacità artigianale le bellezze naturalistiche e storiche della nostra terra, un mix piacevolmente salutare in grado di accontentare turisti e famiglie».

Le “camminate” e le tante aziende protagoniste dell’iniziativa sono raccontate nella guida “Creatori di Eccellenza – Passeggiate gourmet”, realizzate da Confartigianato insieme ad ANCoS Cuneo. Il volume, edito dalla casa editrice Nino Aragno Editore, presto disponibile anche in lingua inglese, raccoglie in 360 pagine storie e fotografie delle oltre 120 aziende, tra ristoranti, salumifici, caseifici, birrifici, panifici, conservazione sottovetro e tipografie, partecipanti all’iniziativa. L’elegante volume è disponibile nelle principali librerie della provincia e on-line su Amazon (amazon.it/Creatori-eccellenza-Passeggiate-gourmet-Confartigianato/dp/889380123X).

(segue nelle pagine succesive)

Per i mesi autunnali, sono previste le seguenti “Passeggiate Gourmet”.

26 settembre

Giro del Gruppo Provenzale / Castello

Il gruppo Provenzale/Castello è l’impressionante massiccio roccioso che emerge verticale dai prati dietro Chiappera, una delle borgate più belle dell’alta valle Maira. Questo itinerario gli gira completamente intorno salendo fino al colle di Greguri, dove si possono osservare gli scalatori che si cimentano sulle vertiginose pareti della Torre e Rocca Castello, separate da una profonda spaccatura. Durante il ritorno attraversiamo incantevoli prati costellati di fiori e godiamo di una vista privilegiata sulle spettacolari cascate di Stroppia, le più alte d’Italia. Il mese migliore per osservarle è giugno, quando sono in piena attività.

https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-giro-del-gruppo-provenzale-castello

2 ottobre

Sentiero Laghi di Sant’Anna di Vinadio

Dal santuario di Sant’Anna di Vinadio, nel cuore delle Alpi Marittime, parte uno spettacolare itinerario, oltre i duemila metri di quota a cavallo tra Italia e Francia, che tocca quattro colli regalando panorami meravigliosi su una dozzina di laghetti. Un percorso da gustare in un vero e proprio crescendo che culmina con l’arrivo al passo Tesina, dove le ripidissime e severe pareti rocciose di un versante lasciano di colpo spazio a dolci conche erbose costellate di laghi alpini che degradano verso il santuario. L’escursione, prestando attenzione nei punti più esposti, può essere adatta anche alle famiglie con bambini visto il ridotto impegno fisico.

https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-giro-dei-colli-e-dei-laghi-di-santanna-di-vinadio-ottobre-2021

3 ottobre

Sentiero sul Maira a Savigliano

Nell’ambito della manifestazione “Mestieri a cielo aperto - Piccola fiera d’autunno”

Domenica 3 ottobre torna a Savigliano la storica "Mestieri a cielo aperto", rinominata "Piccola fiera d'autunno", vetrina delle attività artigianali e commerciali saviglianesi, organizzata da Confartigianato Cuneo, Associazione commercianti e Coldiretti Savigliano.

Come ogni anno gli artigiani saranno protagonisti nel "Villaggio" organizzato nella centralissima Piazza Santarosa. E proprio dalla Piazza intitolata a Santorre di Santa Rosa (patriota, militare e rivoluzionario italiano, eroe del Risorgimento italiano) partirà il percorso ad anello che toccherà le sponde del Maira.

https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-sentiero-sul-maira

24 ottobre

Sentiero delle Grandi Vigne

Le Langhe, con le loro dolci colline attraversate da sterrate e tortuose strade di collegamento tra borghi medievali, sono il posto ideale per passeggiare. La stagione più gettonata è sicuramente l’autunno, quando i vigneti si tingono di colori caldi e intensi, ma anche l’inverno non è da sottovalutare per la maggiore quiete e la possibilità di camminare quando non abbiamo voglia di pestare neve. Ecco un classico itinerario ad anello tra i blasonati cru ai piedi di La Morra, con panorami che spaziano dai maestosi castelli medievali ai vigneti dalle sorprendenti geometrie che svaniscono nella caratteristica foschia. Un vero paradiso per i fotografi.

https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-sentiero-delle-grandi-vigne-di-la-morra

14 novembre

Sentiero del Lupo

Un percorso intitolato all’ambientalista Bruno Tortone che percorre la riva destra orografica del Maira e fa parte di un lungo percorso ciclabile che da Villar san Costanzo conduce fino a Racconigi percorrendo ciò che resta dell’antico bosco fluviale. Un itinerario che grazie all’esposizione favorevole al sole è molto amato dai saviglianesi che lo percorrono passeggiando, correndo, in bici o a cavallo.

https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-sentiero-del-lupo-di-montelupo-albese

Informazioni su https://creatoridieccellenza.it/passeggiate-gourmet/