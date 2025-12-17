Fine settimana pre natalizio ad Arcipelago: musica, scambi e comunità in movimento

Il Circolo ARCIpelago propone un dicembre di appuntamenti che intrecciano musica, cultura, socialità e informazione.

Venerdì 19 dicembre – Afro Early Night

Venerdì 19 dicembre, dalle 19 alle 23, Arcipelago ospita Afro Early Night, un dj set di Top Cultur pensato per scaldarsi dal freddo, in un’atmosfera pre-natalizia. Un’occasione per ritrovarsi, ballare e condividere una serata informale prima delle feste, in un orario che rispetti chi vive attorno.

Domenica 21 dicembre – BALIN

Domenica 21 dicembre, dalle 10.30 alle 17, Arcipelago propone BALIN: una giornata comunitaria dedicata alla socialità, alla creatività dal basso e alla cultura condivisa.

“Non è il Balon… ma nemmeno una belinata”.

Al circolo prende vita Mai dire Bazar, un bazar sociale associativo che va oltre l’idea del mercatino tradizionale: uno spazio conviviale dove socə artigian3, creativ3, autoproduttor3 e collezionist3 espongono micro-creazioni, autoproduzioni e oggetti a cui dare una seconda vita, in dialogo con i valori ARCI di inclusione, rispetto e sostenibilità.

Il piano terra ospita SwapARCI, uno swap party aperto e informale: chi partecipa può portare capi o oggetti che non utilizza più e scambiarli liberamente, senza uso di denaro - per rimettere in circolo le cose e le relazioni, evitando sprechi.

Al primo piano inaugurerà la mostra fotografica “Sfumature del presente” di Fred Cigno, realizzata durante la sua residenza artistica nel quartiere Cuneo Centro nell’aprile 2024. Un racconto visivo dei mutamenti urbani contemporanei, restituito attraverso l’uso del banco ottico e della camera oscura, con particolare attenzione alle trasformazioni della città.

La giornata è accompagnata da dj set in vinile (funk anni ‘60 e ‘70)” e performance musicali dal vivo a sorpresa ( seguite i nostri social!), per un’atmosfera rilassata e inclusiva, dove linguaggi artistici diversi dialogano tra loro.

Ore 18 - La guerra silenziosa

La giornata prosegue alle ore 18 con “La guerra silenziosa”, un incontro pubblico dedicato alla situazione attuale in Sudan, a cura dell’associazione SSAW – Support Survivors of African War. Un momento di confronto e testimonianza per riportare attenzione su un conflitto in corso molto cruento ma spesso dimenticato.

SSAW è un’associazione nata nel febbraio 2024 sotto la guida di rifugiate e rifugiati, prevalentemente di origine sudanese, che opera dalla provincia di Pavia per sostenere le comunità di rifugiati nei percorsi di integrazione e nell’esercizio dei propri diritti. Le sue attività spaziano dall’assistenza in contesti di emergenza umanitaria alla difesa del diritto allo studio, dal supporto legale e psicologico alle campagne di advocacy.

Alle ore 20 l’incontro si conclude con una cena tipica sudanese a offerta libera (opzione vegetariana e con carne), finalizzata a sostenere la prima operazione umanitaria nel campo profughi di Abougoudam, in Ciad. Prenotazioni via WhatsApp: +33 7 51 02 53 83.