A Ceva il week-end con la Mostra del Fungo [FOTO]

L'esposizione micologica in via Marenco

Entra nel vivo la 60^ Mostra del Fungo di Ceva.

Quest'anno il Fungo d'Oro e il premio "sentinella Glocal del territorio" sono stati assegnati rispettivamente al pittore Piero "Tanchi" Michelotti e a Evelina Christillin, direttore del Museo Egizio di Torino.

Nonostante la siccità, il Gruppo Micologico Cebano "Rebaudengo-Peyronel", anche quest'anno è riuscito ad allestire una splendida mostra sotto i portici di via Marenco, con un ottimo numero di esemplari.

Per tutto il week-end, in occasione della Mostra, visite a ingresso libero, al giardino botanico del Museo del Fungo, presso ex Convento Cappuccini dove, domenica alle 17, si terrà la conferenza “Licheni: il felice abbraccio tra un’alga e un fungo. Cosa sono, dove vivono e come possono aiutarci a “misurare” la qualità ambientale dell’aria che respiriamo”, a cura di Erika Chiecchio, dottore naturalista, istruttore tecnico dell’Ente Aree Protette Alpi Marittime e Assessore all’ambiente della Città di Mondovì.

IL PROGRAMMA COMPLETO