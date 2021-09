A Bagnolo Piemonte l'ensemble vocale Polimnia diretto dal maestro Claudio Fenoglio

Sabato 25 settembre nella Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, l’ensemble vocale Polimnia, sotto la direzione del Maestro Claudio Fenoglio, con la partecipazione del violoncellista Claudio Pasceri e della violinista Sara Mazzarotto, sarà protagonista assoluto di un concerto di musica dal repertorio ampio ed eterogeneo. Il concerto è programmato nell’ambito di Trames, festival creato e curato dal maestro Claudio Fenoglio, ed è completamente finanziato da FIRAD, punto di riferimento in tutto il mondo per i motori a ciclo Diesel fin dal 1955.

La sede del concerto è la suggestiva Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli, la cui costruzione risale tra il 1893 ed il 1894, in sostituzione della chiesa più antica, risalente al 1100 ca., andata in rovina.



L’ensemble vocale Polimnia si costituisce l’8 marzo 2021, grazie all’iniziativa del Maestro Claudio Fenoglio; è composto da giovani ragazze, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, provenienti dal Coro di Voci Bianche del Teatro Regio di Torino, sempre diretto da Fenoglio. Nonostante la sua recente nascita, l’ensemble ha già all’attivo importanti progetti artistici come incisioni e concerti, ed educativi, con percorsi didattici e laboratori nelle scuole.

Il programma è suddiviso in tre sezioni di cui la prima, interamente dedicata alla musica corale, spazia dalla musica sacra a quella profana attraverso brani scritti originariamente per questa formazione.



Nel corso della serata, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Bagnolo Piemonte che hanno partecipato al laboratorio corale estivo organizzato e curato dall’Associazione Polimnia, eseguiranno tre brani da La Cenerentola di Gioachino Rossini, accompagnati da Clara Novarino al violino.



BIGLIETTO UNICO: 5 € | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

335 698 8129 - chiara.seravesi@polimnia.it



L’accesso ai concerti è consentito esclusivamente alle persone munite di mascherina e GREEN PASS. Sono previsti solo posti a sedere