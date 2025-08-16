“Suoni d’Arpa”: torna la 14ª edizione del Concorso Internazionale

In programma dal 26 al 31 agosto un’autentica celebrazione dell’arpa - la quattordicesima edizione del Concorso Internazionale “Suoni d’Arpa”, che avrà luogo nella sede della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, nel centro storico medievale di Saluzzo. Sei giorni di audizioni e concerti a ingresso libero per scoprire nuovi talenti e applaudire maestri di fama mondiale.

Nato su iniziativa dell’Associazione Italiana dell’Arpa, il concorso, sotto la direzione artistica di Emanuela Degli Esposti e Lorenzo Montenz, resta fedele alla propria missione: sostenere i giovani arpisti di tutto il mondo e valorizzare la tradizione musicale italiana.

[Refettorio San Giovanni durante la scorsa edizione di "Suoni d'Arpa"]

Per l’edizione del 2025 le iscrizioni registrano un record di candidature da ben 26 Paesi – i 62 concorrenti, la cui provenienza spazia dagli Stati Uniti d’America al Giappone, passando per i Balcani e la Corea del Sud, affronteranno la prestigiosa giuria, presieduta da Degli Esposti e composta da docenti e concertisti di fama internazionale - Naoko Yoshino, Lorenzo Montenz, Mattia Sismonda, Oksana Sidyagina - che valuterà ogni aspirante talento secondo criteri di tecnica, musicalità e originalità.

La rassegna, particolarmente ricca e aperta a tutti, affianca alle audizioni una serie di concerti. Si parte martedì 26 agosto alle 21.30 presso la sala Verdi della scuola APM con il concerto d’apertura dell’Ensemble “WhatsHarp!” del Conservatorio “Pollini” di Padova, diretto da Tiziana Tornari, e la straordinaria partecipazione della rinomata solista russa Oksana Sidyagina, in uscita con il suo disco “Map of My Imaginary Memories”.

[Oksana Sidyagina]

Mercoledì 27 alle 21 all’Antico Refettorio San Giovanni il concerto di Naoko Yoshino: l’artista giapponese, partner di Berliner Philharmoniker e Philadelphia Orchestra.

[Naoko Yoshino]

Sabato 30 alle ore 21 salirà sul palco la giovanissima singaporiana Renee Yadav, vincitrice del Korean International Harp Competition 2024.

[Renee Yadav]

Domenica 31 agosto gran chiusura di “Suoni d’Arpa” con l’esibizione dei tre finalisti della categoria C, selezionati tra i migliori giovani arpisti internazionali, che impreziosirà la serata delle premiazioni.

Il concorso offre in palio ai vincitori borse di studio, masterclass, ingaggi concertistici, un’incisione discografica e numerosi riconoscimenti tecnici per un valore complessivo che supera i 25mila euro, messi a disposizione da Associazione Italiana dell’Arpa, città di Saluzzo, Salvi Harps e altri partner.

In un’atmosfera di condivisione e meraviglia, “Suoni d’Arpa” torna a incantare appassionati e neofiti con la magia di uno strumento dal fascino senza tempo. Appuntamento, dunque, dal 26 al 31 agosto: un invito aperto a tutti a lasciarsi trasportare dalle sonorità uniche dell’arpa e a sostenere le nuove generazioni di virtuosi, con la promessa di ritrovarsi nel 2026 per un’altra indimenticabile edizione.

Sia le audizioni che i concerti del festival, che si svolgerà in contemporanea, sono a ingresso libero.

Informazioni e dettagli: www.associazioneitalianarpa.it



