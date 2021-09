Pian Munè di Paesana, due giorni di simbiosi con i cavalli

Il week end del 25 e 26 settembre a Pian Munè è dedicato ai cavalli in collaborazione con i ragazzi di “In sella ai piedi del Monviso”.

Entrambe le giornate sono organizzate così:

MATTINO

Passeggiata a cavallo con accompagnatore per i grandi (ragazzi dai 14 anni ma anche adulti) lungo i sentieri di Pian Munè per godere del panorama in compagnia di questi splendidi animali.

1 ora di passeggiata: 30 euro

2 ore di passeggiata: 50 euro

POMERIGGIO

Dedicato ai bambini con il Battesimo della Sella. Ogni bambino potrà provare l’emozione di cavalcare in compagnia di ragazzi qualificati, nell’area verde del rifugio basso.

5 giri di campo: 5 euro

15 minuti di cavalcata: 10 euro

30 minuti di cavalcata: 15 euro

Iscrizioni per le passeggiate a cavallo ai numeri 345.2782558 (Mattia) o 345.6486343 (Marta).