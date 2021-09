Consegnati all'amministrazione di Manta i posacenere relizzati dall'Airone

Prosegue il rapporto di sinergia e collaborazione con l'associazione Airone di Manta: attraverso il suo team di educatori, volontari e insieme ai ragazzi del Centro Airone, sono stati consegnati nella mattina di giovedì 23 settembre i posacenere.



Si tratta di manufatti realizzati con materiale riciclato che sono stati consegnati all'Amministrazione comunale mantese e posizionati in Via Garibaldi e davanti al Municipio.



Il progetto, nato dall'idea di Rita Sacchi e Irene Mellano, è finalizzato ad abbellire la città e in particolare il centro cittadino con l'obiettivo di renderlo più pulito.



L'invito da parte dell'Amministrazione a tutta la cittadinanza è quello di dare il proprio contributo per migliorare la pulizia del nostro paese, gettando piccoli rifiuti e carta all'interno di questi appositi contenitori realizzati dall'Associazione Airone.



L'Amministrazione comunale rivolge, quindi, un sentito ringraziamento all'Associazione Airone, a Rita Sacchi e Irene Mellano.