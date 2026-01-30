"Scudo delle Alpi", a Sampeyre l'esercitazione del Corpo Militare della Croce Rossa in ambiente innevato

Nei giorni 6, 7 e 8 febbraio si svolgerà nel territorio del Comune di Sampeyre l’esercitazione in ambiente innevato e artico denominata “Scudo delle Alpi”, organizzata dal Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, a cura del Servizio DOB (Disinnesco Ordigni Bellici) in Ambiente Impervio del Corpo Militare Volontario CRI.

L’attività addestrativa è finalizzata a garantire il costante mantenimento della prontezza operativa, dell’efficienza organizzativa e dell’elevato livello di competenza del personale. In ambito nazionale, infatti, il Corpo Militare Volontario della CRI opera stabilmente al fianco delle Forze Armate Italiane, fornendo assetti sanitari specializzati a supporto delle operazioni di disinnesco di ordigni bellici. Nello specifico nel nord-ovest la collaborazione operativa con il 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano rappresenta un elemento strutturale delle attività di bonifica, garantendo la sicurezza sanitaria dedicata agli artificieri durante tutte le fasi dell’intervento. Tale sinergia istituzionale rafforza la capacità complessiva di risposta in scenari ad alto rischio, contribuendo alla tutela della popolazione e assicurando il necessario supporto tecnico-sanitario nelle operazioni di sicurezza.

L’esercitazione si svolgerà in ambiente montano innevato, con particolare attenzione alle procedure di soccorso e autosoccorso in condizioni climatiche severe, tipiche degli scenari artici e sub-artici, al fine di consolidare capacità operative indispensabili in caso di emergenze in ambiente impervio. Nella serata di venerdì 6 febbraio, dalle ore 20.30 alle ore 23, presso il Salone Comunale della frazione Villaretto, è prevista una lezione teorica di soccorso e autosoccorso in ambiente innevato e artico. L’incontro sarà aperto alla popolazione, ai volontari di Protezione Civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Sampeyre, nell’ottica di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione in montagna. È possibile iscriversi gratuitamente presso la CRI di Sampeyre.

Nella giornata di domenica 8 febbraio, alle ore 10, presso il Monumento ai Caduti di Sampeyre, si terrà un momento istituzionale di ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Croce Rossa Italiana e alle Autorità civili e militari. A seguire, alle ore 10.30, è prevista una breve dimostrazione operativa aperta alla popolazione, durante la quale il personale militare illustrerà alcune procedure di soccorso in ambiente artico, con particolare riferimento al trattamento delle ipotermie e alla gestione del paziente in condizioni ambientali estreme.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di addestramento operativo e di integrazione con il territorio, rafforzando il legame tra il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, le istituzioni locali e la cittadinanza.