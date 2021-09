Fuji Auto si aggiudica per la 14ma volta il Premio BRIT e ricerca personale per ampliamento organico delle Sue Concessionarie Toyota e Lexus

Si sono celebrati in questi giorni in Puglia i Best Retailer(s) In Town (BRIT).

E' un premio che TOYOTA conferisce ai Concessionari più performanti a livello Nazionale

FUJIAUTO si aggiudica per la 14ma volta questo premio che riconosce l’eccellenza nella soddisfazione e servizio per il cliente finale, con i migliori risultati di vendita, assistenza, servizi finanziari, assicurativi e di noleggio con Toyota, Lexus e Kinto.

Enzo Mattiauda Titolare della FujiAuto: “Con questo premio ci tengo a ringraziare tutti i nostri clienti per averci scelto come loro "Concessionario di Fiducia Toyota e Lexus" ed il Nostro Team di lavoro che ogni giorno si impegna per raggiungere i migliori risultati. Il Nostro Obiettivo, da sempre, è quello di offrire ai clienti i migliori servizi di vendita e postvendita, per questo investiamo nell’inserimento di nuove figure. In questo momento cerchiamo risorse sia per il Sales che l’After Sales”





Risorse per il Sales che l’After Sales

Sede di Cuneo:

OFFICINA: n°1 Meccanico con Esperienza

OFFICINA: n°1 Addetto al Lavaggio

VENDITA: n°1 Venditore JUNIOR

Filiale di Bra:

OFFICINA: n°1 Tirocinante Meccanico

OFFICINA: n°1 Addetto al Lavaggio

OFFICINA: n°1 Supporto Accettazione Service/Post Vendita





Per invio CURRICULUM scrivere alla mail

servizioclienti@mattiaudagroup.com con oggetto sede+incarico





Fuji Auto è l’UNICO CONCESSIONARIO UFFICIALE per la PROVINCIA di CUNEO.

A Cuneo si trova la SEDE principale TOYOTA e LEXUS in Via Valle Maira 44, a BRA si trova la Filiale TOYOTA aperta nel 2019. Entrambe le Concessionarie hanno il SERVICE con Tecnici Qualificati.

In questo momento c’è il lancio di 2 nuovi modelli che stanno riscontrando molto successo: la Nuova YARIS CROSS Hybrid già presente in salone e l’arrivo a breve della Nuova LEXUS NX Hybrid PLUG-IN.

FujiAuto è anche USATO GARANTITO e CERTIFICATO.

Promozioni e info sul sito www.mattiaudagroup.com