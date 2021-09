I benefici del tennis per la salute

Sia che siate principianti, sia che siate stati inseriti nel ranking Atp , dovete sapere una cosa, ma forse l'avete già capita: il tennis fa bene al corpo e alla mente. Giocare a tennis allunga la vita. A questo sport si può iniziare ad avvicinarsi già da bambini, proseguendo con il gioco fino in tarda età. Giocare a tennis apporta davvero tantissimi benefici al nostro organismo e alla nostra salute. In questo articolo scopriremo quali.

Tennis: benefici fisici

Studi recenti hanno dimostrato che giocare a tennis allunga la vita. Praticare questo sport aumenta l'aspettativa di vita di almeno 9 anni. Questo perché il tennis migliora l’umore, fa bene al cuore, migliora l'ossigenazione del sangue. Il tennis migliora inoltre la coordinazione dei movimenti: praticare il gioco insegna a spostarsi e a mettersi in posizione rapidamente per stare dietro alla palla. Ciò permette il miglioramento della coordinazione motoria con destrezza e velocità. Al contempo viene rafforzata la muscolatura: gli allenamenti accrescono la forza fisica, tonificano e irrobustiscono i muscoli. Di conseguenza migliora anche la flessibilità, utile a colpire la palla.

Chi è a dieta può beneficiare di un'attività sportiva come quella del tennis, che aiuta a perdere peso. Solo un'ora di tennis aiuta chi è a dieta a perdere almeno 600 calorie. Al contempo vengono rassodate le braccia e i glutei. Certamente se si sceglie di giocare a tennis nell'ottica dell'ottenimento di un dimagrimento, ciò andrà associato a una dieta sana ed equilibrata, ricca di frutta e verdura di stagione, legumi e cereali, carni bianche e pesce azzurro.

Dal punto di vista fisico il tennis aiuta anche a rafforzare le ossa. Giocare a tennis fortifica tendini e ossa e aiuta a prevenire l'insorgenza di patologie degenerative dello scheletro come l'osteoporosi

Tennis: benefici psicologici

Mens sana in corpore sano, dicevano i latini; ed è possibile proprio grazie al tennis. Che è una disciplina che apporta anche benefici di tipo psicologico. Giocare a tennis insegna la padronanza di sé, aiuta l'autostima e la concentrazione. Giocare a tennis rilassa il sistema nervoso e insegna a mantenere la calma durante momenti di tensione. Il tennis è molto utile anche per chi in genere ha difficoltà a inserirsi in un contesto sociale e a socializzare.

Il tennis fa sentire più forti, più ricchi di energia e più vitali. Questo sport inoltre educa alla sana competizione, aiuta chi gioca a competere correttamente accettando le sconfitte e congratulandosi con l'avversario.

Giocare a tennis incide molto sul miglioramento della capacità di problem solving. Questo sport aiuta infatti a gestire e risolvere errori perché nella sua tattica si devono affrontare in maniera tempestiva le difficoltà durante il match. Il tennis aiuta a non farsi sopraffare dalla tensione e a non arrendersi, a lavorare sotto condizioni di stress. Nel gioco del tennis la tensione della mente è davvero di livello molto alto. Si deve essere concentrati senza distrarsi, per così prevedere le mosse avversarie colpendo la palla con forza, senza mai cedere. Il tennis aiuta dunque l’autocontrollo.