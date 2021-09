Presentato a Genova "Donna Roa Marenca", il progetto-evento che unisce Piemonte e Liguria

La Roa Marenca è donna e unisce la montagna del Piemonte e il mare della Liguria.

E' stato presentato questa mattina, martedì 28 settembre, presso la sala Trasparenza della Regione Liguria, a Genova, il progetto-evento che vede protagonisti i sentieri e i paesaggi della Roa Marenca.

"Siamo orgogliosi di questa sinergia" - ha commentato il vice presidente di Regione Liguria, Alessandro Piana - "Questo è un percorso suggestivo che darà modo ai turisti di scoprire il territorio in un modo diverso, immergendosi nella natura e facendo sport".

E proprio sul turismo outdoor si concentrano anche gli sforzi del Piemonte, come ha evidenziato il vice presidente della Regione, Fabio Carosso: "Da circa 10 anni si sta lavorando per incentivare questo settore e ora questo progetto, nato sulle antiche vie di collegamento tra le province piemontesi e liguri, offre ad appassionati di escursioni in e-bike e mtb una nuova possibilità di sperimentare e scoprire tutte le bellezze tra le alpi e il mare".